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Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50%, если Пекин не откажется от контрмер

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от анонсированных ранее контрмер. Он также пригрозил срывом переговорного процесса с КНР по поводу тарифной политики.

Источник: Reuters

«Если Китай не отменит свое 34-процентное повышение, превышающее ранее введенные долгосрочные торговые ограничения, к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины в размере 50% с 9 апреля», — заявил американский лидер (цитата по AFP).

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их запрошенных встреч с нами будут прекращены!» — добавил господин Трамп (цитата по Reuters). Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, «начнутся немедленно», заверил он.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Пошлины против Китая составили 34%. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер. В частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.