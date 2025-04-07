Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50%, если Пекин не откажется от контрмер

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Пошлины против Китая составили 34%. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер. В частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.