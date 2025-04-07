Трамп назвал условия отмены пошлин

«Мы теряем сотни миллиардов долларов в год из-за Китая, — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. — И пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку».
Он добавил, что «готов вести дела с Китаем, но они должны решить проблему своего профицита».
Трамп также подчеркнул, что он уже разговаривал с официальными лицами в Европе и Азии и что они «изнывают от желания заключить сделку». По его словам, Европа плохо обошлась с Соединенными Штатами, «никаких переговоров не будет, пока они не будут платить нам много денег каждый год».
В воскресенье вечером президент написал в своих социальных сетях, что единственный способ решить проблему «огромного финансового дефицита» с Китаем, Европой и многими другими странами — это тарифы, заявив, что сейчас они приносят Соединенным Штатам десятки миллиардов долларов.
«Однажды люди поймут, что тарифы для Соединенных Штатов Америки — это очень хорошо!» — написал он.
Базовый тариф в размере 10% на товары почти всех торговых партнёров Вашингтона вступил в силу в субботу утром. Второй раунд повышения тарифов вступит в силу в среду утром. Как сообщает The New York Times, эти пошлины в сочетании с тарифами, которые президент недавно ввёл на иностранные металлы, автомобили и экспорт из Канады, Мексики и Китая, увеличивают тарифы, которые Соединённые Штаты взимают с импорта, почти в десять раз.
Трамп утверждает, что его тарифы могут изменить торговые отношения, которые он считает несправедливыми и наносящими ущерб американским рабочим местам и отраслям, путём возрождения отечественного производства.
Он также хочет, чтобы эти сборы приносили новые доходы, которые помогут оплатить расходы на его экономическую программу, включая пакет мер по снижению корпоративных и индивидуальных налогов, говорится в материале NYT.