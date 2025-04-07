Трамп назвал условия отмены пошлин

Базовый тариф в размере 10% на товары почти всех торговых партнёров Вашингтона вступил в силу в субботу утром. Второй раунд повышения тарифов вступит в силу в среду утром. Как сообщает The New York Times, эти пошлины в сочетании с тарифами, которые президент недавно ввёл на иностранные металлы, автомобили и экспорт из Канады, Мексики и Китая, увеличивают тарифы, которые Соединённые Штаты взимают с импорта, почти в десять раз.