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Саудовская Аравия резко понизил цены на нефть для Азии в мае

Саудовская Аравия в мае опустят цены на все сорта нефти для покупателей из Азии на 2,3 доллара за баррель, сказано в сообщении государственной компании Saudi Aramco.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как отметил «Интерфакс», снижение стало максимальным с октября 2022 года.

«Основной сорт, поставляемый в Азию, — Arab Light — подешевеет до минимума за 4 месяца. Он будет стоить на 1,2 доллара больше, чем корзина нефти Оман/Дубай», — говорится в публикации.

При этом, согласно сообщению Aramco, цены на все сорта нефти для США понизят на 0,2 доллара за баррель, а для Северо-Западной Европы и Средиземноморья — на 0,5 доллара за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».