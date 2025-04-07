Саудовская Аравия резко понизил цены на нефть для Азии в мае

Как отметил «Интерфакс», снижение стало максимальным с октября 2022 года.
«Основной сорт, поставляемый в Азию, — Arab Light — подешевеет до минимума за 4 месяца. Он будет стоить на 1,2 доллара больше, чем корзина нефти Оман/Дубай», — говорится в публикации.
При этом, согласно сообщению Aramco, цены на все сорта нефти для США понизят на 0,2 доллара за баррель, а для Северо-Западной Европы и Средиземноморья — на 0,5 доллара за баррель.
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