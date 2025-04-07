Reuters: ЕК предложила ответные тарифы в отношении США на уровне 25%

Агентство утверждает, что ЕК изъяла из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски. Вашингтон ранее пригрозил ввести отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. Как отмечали эксперты, такой шаг американской администрации нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и ряду других южных стран ЕС.