Reuters: ЕК предложила ответные тарифы в отношении США на уровне 25%

Агентство утверждает, что ЕК изъяла из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски. Вашингтон ранее пригрозил ввести отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. Как отмечали эксперты, такой шаг американской администрации нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и ряду других южных стран ЕС.
Как пишет Reuters, тарифы предлагается вводить в три этапа: первый пакет — с 16 апреля, второй — с 16 мая, третий — с 1 декабря.
Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам министерской встречи ЕС в Люксембурге, что Совет ЕС должен утвердить предложенные Еврокомиссией меры 9 апреля.
Что касается содержания списка товаров, то, по словам вице-премьера, главы МИД Италии Антонио Таяни, Еврокомиссия взяла за основу старый замороженный список. Фактически речь идет о перечне товаров времен первой торговой войны ЕС и США 2018 года. Тогда тарифы были быстро заморожены, однако список сохранился. В него, как ожидается, войдут мясо, зерновые, вино, древесина, одежда (включая джинсы), мотоциклы, пылесосы, жевательная резинка, зубная нить, туалетная бумага и бриллианты.
Предполагается, что первый пакет тарифов ЕС коснется американского экспорта на €4,5 млрд евро, второй — на €18 млрд.