На Амстердамской фондовой бирже торги начались с резкого падения

Значительное падение индексов было зафиксировано также на фондовых биржах в Великобритании, Германии и Франции. Мировые площадки крайне болезненно реагируют на решение президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий (Россия в этом списке отсутствует), а также ответные действия Китая, объявившего о намерении с 10 апреля ввести пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.