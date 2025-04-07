На Амстердамской фондовой бирже торги начались с резкого падения

ГААГА, 7 апреля. /ТАСС/. Торги на Амстердамской фондовой бирже открылись резким падением котировок на фоне объявления президентом США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. К 09:30 утра по местному времени (10:30 мск) индекс, при расчете которого за основу берутся акции 25 компаний с наибольшей капитализацией, упал на 6,3%.
По состоянию на 11:00 по местному времени (12:00 мск) падение составляло 5,9%. Стоимость акций всех компаний снизилась, однако сильнее всего ситуация затронула финансовые учреждения и производителя литографического оборудования ASML.
Значительное падение индексов было зафиксировано также на фондовых биржах в Великобритании, Германии и Франции. Мировые площадки крайне болезненно реагируют на решение президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий (Россия в этом списке отсутствует), а также ответные действия Китая, объявившего о намерении с 10 апреля ввести пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.