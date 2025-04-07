Аренда жилья в Москве дешевеет седьмой месяц подряд

Эксперт также отметил, что в марте 2025 года на рынок начало влиять замедление экономики страны. По мнению Попова, текущая ситуация характеризуется как рынок арендатора, где более выгодное положение занимают те, кто снимает жилье. Несмотря на ожидаемый сезонный всплеск цен в июне-сентябре 2025 года, он прогнозирует, что этот рост будет менее выраженным, чем в предыдущие два года, и не превысит 15%.