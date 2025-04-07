Аренда жилья в Москве дешевеет седьмой месяц подряд

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов отметил, что подобный устойчивый тренд наблюдается впервые за пять лет. Предыдущий период снижения цен был зафиксирован весной 2020 года во время жестких карантинных ограничений, связанных с первой волной пандемии. В марте 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила ₽64,6 тыс. в месяц, двухкомнатной — ₽104,9 тыс., трехкомнатной — ₽151,4 тыс. Снижение по всем категориям составляет около 9−10% относительно пиковых значений 2024 года.
Попов объясняет снижение цен значительным ростом объема предложения на рынке аренды, который более чем в два раза превышает показатели конца лета прошлого года. Это связано с тем, что владельцы квартир, не сумевшие продать свою недвижимость на вторичном рынке, решили сдавать ее в аренду. Кроме того, арендодатели были вынуждены снизить свои запросы из-за несоответствия между доходами арендаторов и предлагаемыми ценами.
Эксперт также отметил, что в марте 2025 года на рынок начало влиять замедление экономики страны. По мнению Попова, текущая ситуация характеризуется как рынок арендатора, где более выгодное положение занимают те, кто снимает жилье. Несмотря на ожидаемый сезонный всплеск цен в июне-сентябре 2025 года, он прогнозирует, что этот рост будет менее выраженным, чем в предыдущие два года, и не превысит 15%.
Ранее ЦИАН отчитался по МСФО за прошлый год. О том, стоит ли инвестору присмотреться к акциям эмитента, рассказали аналитики Market Power.