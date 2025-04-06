Россиянам объяснили, как банки начисляют кешбэк за покупки по картам

Для подготовки исследования использовались данные о характеристиках рублевых дебетовых карт МИР, выпускаемых банками, входящими в топ-30 по объему активов на декабрь 2024 года.
Какой кешбэк предлагали банки
Аналитики выделили три основные категории кешбэка — рублями, баллами и милями. Встречаются и карты с несколькими программами лояльности на выбор, между которыми можно периодически переключаться.
В 2024 году большинство карт (52%) предлагали кешбэк баллами. На втором месте оказались карты с кешбэком рублями — 25%, на третьем — милями (6%). В 73% случаев кешбэк баллами выплачивался в размере определенной доли от стоимости покупки.
Какие предложения были актуальны
В 2024 году кешбэк баллами предлагался по 50−55% карт. К концу года доля карт с кешбэком рублями стала в 1,5 раза больше — 19% от общего количества в первом квартале и 28% в четвертом.
По мнению аналитиков сервиса, это связано с «борьбой» банков за клиента — они стремятся предложить выгодные условия программ лояльности, а кешбэк рублями для потребителя более предпочтителен, чем другие.
6% составила доля карт, которые предлагали кешбэк милями. Далее расположились продукты, где клиенту предоставили выбор между баллами и милями (3−6% в зависимости от квартала) или между рублями и баллами (2−3%). Карт с выбором кешбэка между рублями или милями в рассматриваемый период не оказалось.
Еще для 9−11% продуктов кешбэк не предполагался вовсе — это пенсионные, зарплатные, исламские карты, либо продукты, по которым вместо кешбэка предлагается другое преимущество — например, процент на остаток.
Кешбэк баллами
В 2024 году чаще всего по программам лояльности можно было получить 3000 баллов в месяц, причем если в первом квартале доля таких карт составляла 17%, то к концу года — уже 25%.
Количество карт с максимальным размером кешбэка в 2000 и 5000 баллов в месяц увеличивалось во втором и третьем кварталах, однако к четвертому кварталу вернулось к значениям начала года.
Также у 19−21% карт (в зависимости от квартала) не было определено или явно указано максимально возможное количество баллов в правилах программы лояльности.
Среди карт, которые предлагают кэшбэк баллами, значительную часть (16−24%) занимают продукты, где кешбэк возможен в 3−4 категориях. Около 70% карт предлагали потратить баллы на покупки у партнеров банка — здесь возможна как компенсация «задним числом» ранее совершенных покупок, так и использование баллов непосредственно при оплате.
Кешбэк рублями
В 2024 году доля карт, где можно получить кешбэк в рублях до 15% от суммы покупки, возросла в два раза — с 17% в начале года до 35% в конце. Напротив, сильно уменьшилось количество карт с кешбэком до 3% (доля упала с 14% до 5%) и до 10% (с 14% до 9%).
Количество карт с кешбэком рублями более 15% в 7−10 раз увеличилось в середине года, однако упало к декабрю — составив 3% от общего количества в первом квартале и 13% — в четвертом.
Примерно в половине случаев максимальная сумма в кешбэка рублях составляла 3 тыс. руб. — карт с такими условиями было от 46% до 55% в зависимости от квартала. Далее по частоте расположились продукты с предельной суммой кешбэка до 5 тыс. руб. — таких было 8−18%.
Кешбэк милями
В 2024 году чаще всего клиентам предлагалось до 2 миль за каждые 60 рублей покупки или от 5 миль за каждые 100 рублей.
Как банки выбирают категории кешбэка
В большей части карт (56−64%) с кешбэком рублями категории на месяц для клиента выбирались банком из максимально возможного списка, включающего до 16 категорий по всем направлениями трат среднестатистического клиента.
К концу года до 22% увеличилось количество продуктов, где кешбэк изначально возможен только по 1−2 категориям — например, «Транспорт и такси» и «Авто и заправки» или только «Супермаркеты». Количество карт, кешбэк по которым предлагается в 5−10 категориях, напротив снизилось до 5%.
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