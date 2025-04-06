Россиянам объяснили, как банки начисляют кешбэк за покупки по картам

В 2024 году доля карт, где можно получить кешбэк в рублях до 15% от суммы покупки, возросла в два раза — с 17% в начале года до 35% в конце. Напротив, сильно уменьшилось количество карт с кешбэком до 3% (доля упала с 14% до 5%) и до 10% (с 14% до 9%).