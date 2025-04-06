Премьер Франции оценил влияние пошлин США на экономику страны

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10% до 50% на товары из 185 стран. Тарифы отношении Евросоюза установлены на уровне 20%. По информации Bloomberg, власти Франции призвали ЕС к использованию «антипринудительного инструмента», который ранее никогда не применялся.