Открой свое. Когда можно получать доход с хобби, 10 примеров

Сразу оговорим, что оставить полноценную работу и сразу зарабатывать больше за счет увлечений вряд ли получится. Это связано в первую очередь с тем, что на привычном месте работы у вас отлажены все процессы, занятость составляет (как правило) 8 часов в день в случае с пятидневным графиком или 10−12 часов — если это сменный режим. В случае с заработком на хобби первое время вы будете заняты именно отлаживанием процессов, оптимизацией, поиском клиентов или путей сбыта своей продукции или услуг.