Открой свое. Когда можно получать доход с хобби, 10 примеров

Сразу оговорим, что оставить полноценную работу и сразу зарабатывать больше за счет увлечений вряд ли получится. Это связано в первую очередь с тем, что на привычном месте работы у вас отлажены все процессы, занятость составляет (как правило) 8 часов в день в случае с пятидневным графиком или 10−12 часов — если это сменный режим. В случае с заработком на хобби первое время вы будете заняты именно отлаживанием процессов, оптимизацией, поиском клиентов или путей сбыта своей продукции или услуг.
Стоит также помнить о том, что хобби потребует некоторых вложений, обучения и времени. Но в итоге может принести не только более высокий заработок, но и свободу распоряжаться своим временем.
Шитье и вязание
Начнем с одного из самых очевидных примеров хобби, которое можно монетизировать. Изготовление игрушек, одежды или предметов интерьера может приносить неплохой доход. Особенно — если следить за трендами и подстраиваться под веяния моды. Ведь вязание — это не всегда бабушкины носки или старомодные жилетки. Можно изготавливать комплекты детской одежды на выписку из роддома, пледы, подушки. Игрушки тоже можно постоянно актуализировать, создавая героев популярных детских мультфильмов или кино.
Реализовывать такую продукцию можно через собственные странички в соцсетях, на специализированных сайтах мастеров, через каналы в мессенджерах или знакомых. Стоимость игрушек может начинаться от 300−500 рублей, в зависимости от размера, стоимости материалов и сложности работы. Одна пара шерстяных носок (которые умелая мастерица может связать за пару часов) будет стоит уже больше 1 тысячи рублей. В месяц такое рукоделие может приносить от 5 до 30 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько времени будут уделять этому хобби.
Отдельно стоит прописать создание платьев или другой одежды на заказ. На первый взгляд это кажется уже не совсем хобби, а полноценной работой. Однако для тех, кто шьет себе вещи только потому, что не хочет носить типовую одежду из масс-маркета, может стать интересным попробовать свои изделия продать. Со временем такое дело может стать маленьким бизнесом и приносить уже полноценный заработок.
Рисование
Продавать работы, написанные красками на холсте, или графические рисунки, вплоть до рисунков в специализированных компьютерных программах — тоже один из способов монетизировать хобби.
Тут многое будет зависеть от того, что именно нарисовано и в какой технике. Также большое влияние будет оказывать то, готовы ли вы рисовать под заказ или хотите только следовать своему вкусу. И в одном, и в другом случае стоит выработать свой стиль работы: за уникальные произведения готовы платить больше.
Продавать можно не только живые рисунки. Можно создавать логотипы для компаний, вывески для кафе, оформлять витрины или разрабатывать дизайн стаканчиков для кофе.
Как и в других случаях с хобби, искать заказчиков придется в социальных сетях, на специализированных сайтах и площадках. Также стоит завести собственную страничку с работами: на нее могут попадать потенциальные клиенты, вбивая в поисковую строку «заказать портрет» или другой запрос.
Заработок на рисунках будет зависеть — как и в других случаях — от количества уделяемого делу времени и также от навыков. Расценки будут сильно разниться от региона. Например, за создание дизайна стаканчиков в одной подмосковной кофейне художник получил 10 тысяч рублей. Впоследствии он стал делать дизайны стаканчиков для нескольких кофеен: в каждый сезон рисунок менялся. Это стало приносить стабильный поквартальный доход в 70 тысяч рублей.
Фотография
После того, как у каждого в телефоне появилась камера, способная не только снимать в высоком качестве, но и «улучшать» изображения при помощи фильтров, услугами фотографов стали пользоваться реже. Но и сейчас семьи стараются запечатлеть важные моменты при помощи профессионала: свадьба, выписка из роддома, юбилей или корпоратив.
Если вы хорошо умеете определять композицию, ловить свет и подчеркивать достоинства — люди будут оставлять положительные отзывы и количество клиентов будет расти.
Предлагать свои услуги можно в соцсетях или сообществах в мессенджерах, на специализированных ресурсах, через знакомых. Также можно договориться о сотрудничестве с кафе (вас предложат в качестве фотографа при заказе свадебного банкета) или в детском игровом центре.
Стоимость создания фотоальбома выпускника в детском саду на группу составляет в Москве и Подмосковье от 70 до 150 тысяч рублей. В эту сумму, помимо работы фотографа, заложена в том числе и аренда зала (например, библиотека) и печать готовых альбомов.
Видеомонтаж
Еще один способ заработка на хобби — для тех, кто любит монтировать ролики, но не любит или не хочет полностью осуществлять съемку. В монтаже сейчас заинтересованы многие, от видеоблогеров и небольших частных предпринимателей до крупных компаний, которым необходимо создать мотивирующее или обучающее видео. Монтаж одного ролика стоит от 1000 рублей.
Разведение растений и рассада
Если вы любите дачу или выращивать комнатные растения, то можно начать монетизировать разведение цветов или выращивание рассады.
Продавать рассаду можно в дачных сообществах в популярных мессенджерах, на страницах соцсетей и форумах садоводов.
Рассмотрим пример с рассадой основных парниковых культур: помидоры, перцы, баклажаны. Один корень рассады стоит в московской области от 50 до 90 рублей, в зависимости от сорта и величины растения. Если вы посадите в дополнение к своим дачным нуждам еще 100 кустов, это принесет от 5 до 9 тысяч рублей. А если высадить несколько сортов томатов, несколько — перцев и баклажанов, создав определенный ассортимент для своих клиентов, то кустов можно продать значительно больше.
Есть дачники, которые помимо собственной рассады выращивают на продажу тысячи кустов, полностью покрывая все годовые расходы на огород, такие как удобрения, инвентарь, электричество, водопровод и другие.
Создание сладостей
Мода на покупные кондитерские изделия постепенно проходит, люди хотят что-то особенное, из качественных продуктов и под свой вкус. Поэтому те, кто умеет вкусно и качественно печь торты, делать пирожные, создавать конфеты или пряники — всегда могут подзаработать. Заниматься выпечкой тортов в качестве хобби достаточно сложно, а вот выпекать пряники к Новому году или куличи на пасху — уже проще.
Первых клиентов можно получить на какой-нибудь местной ярмарке: к упаковке нужно будет добавить информацию о себе и контактные данные. Также часто ищут мастера по кондитерским изделиям в сообществах или чатах городов и кварталов.
Заработать можно от 5 тысяч рублей в месяц, если действительно заниматься выпечкой пряников: одно изделие ручной работы стоит в Подмосковье от 3оо рублей, а набор из пяти пряников — от 1200 рублей. Если продать к Дню учителя 10 таких наборов, можно заработать 12 тысяч рублей. Стоимость торта на заказ начинается от 3 тысяч за килограмм, в среднем вес одного торта составляет 2,5 килограмма. Значит, за один торт можно выручить 7,5 тысячи рублей. Конечно, эта сумма включает в себя расходы на продукты, упаковку и использование техники, но и прибыль в этой сумме тоже есть.
Однако стоит помнить, что для приготовления и продажи домашней еды необходимо получить официальное разрешение от Роспотребнадзора и МЧС, а также оформить санитарную книжку. Иначе могут возникнуть проблемы.
Соленья и варенья
В сообществах городов или микрорайонов часто встречаются объявления «продам домашние заготовки». Как правило, речь идет о квашеной капусте, соленых огурцах, маринованных салатах или варенье. Это — еще один неплохой способ заработать дачникам. Здесь — так же, как и с созданием сладостей — стоит оформить официальные документы для продажи своих заготовок.
Создание декора
Это могут быть джутовые корзинки или бижутерия, изделия из бисера или корзины из лозы, елочные игрушки из папье-маше или заколки для волос. Продавать можно также — на сайтах мастеров, в соцсетях и мессенджерах. И по знакомым — ведь об удачных покупках любят рассказывать друзьям и знакомым.
Няня на час
Если вы с удовольствием сидите с детьми своих друзей или соседей, можно превратить это в заработок. Можно отводить ребенка в садик, на кружки или погулять с ним, пока родители ушли по делам или работают. А можно стать Мэри Поппинс на полный день — все зависит от ваших временных возможностей.