Как изменились ставки по ипотеке после заседания ЦБ

Сбербанк
С 1 апреля Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья на 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщила пресс-служба банка. Теперь минимальная ставка с учетом всех действующих скидок составляет 25,4% годовых на квартиры в новостройках и 25,8% на вторичное жилье.
Аналогичный шаг сделан в рамках программы кредитования строительства жилого дома, где ставка снижена сразу на 2 п.п., до уровня 26,8%. Также банк уменьшил ставки на покупку квартир в новостройках, возводимых при проектном финансировании Сбербанка, на 1 п.п., что расширило диапазон снижений по первичному рынку до 1,5−2,5 п.п.
Это уже второе снижение ставок за последний месяц. Ранее, 4 марта, Сбербанк понизил ставки по рыночной ипотеке в среднем на 1−1,5 п.п. в зависимости от величины первого взноса, что свидетельствует о динамичной стратегии по поддержке клиентов в период повышения финансовой доступности жилья.
ВТБ
О снижении ставок также объявил ВТБ, который откорректировал условия своих ипотечных программ с 1 апреля. По заявлению пресс-службы банка, процентные ставки по ипотеке на квартиры и апартаменты были уменьшены на 1,1−1,6 п.п., в результате чего минимальная ставка составляет 26,7% годовых.
Кредиты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) теперь доступны по ставке 27,4% годовых при выполнении требований о комплексном страховании и подтверждении дохода заемщика. Размер первоначального взноса, по утверждению кредитной организации, на установленные ставки не влияет.
Для ВТБ это также второе снижение ставок по ипотечным продуктам за последний месяц. С 20 марта банк уже корректировал условия, уменьшив ставки на 0,5−1 п.п. В частности, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составляла 27,8% годовых, а для зарплатных клиентов с первоначальным взносом в диапазоне от 30% до 50% предлагались кредиты по ставке от 28,4%.
Ранее, в начале марта, ВТБ снизил ставки по комбинированной ипотеке.
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