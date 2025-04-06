Как изменились ставки по ипотеке после заседания ЦБ

Для ВТБ это также второе снижение ставок по ипотечным продуктам за последний месяц. С 20 марта банк уже корректировал условия, уменьшив ставки на 0,5−1 п.п. В частности, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составляла 27,8% годовых, а для зарплатных клиентов с первоначальным взносом в диапазоне от 30% до 50% предлагались кредиты по ставке от 28,4%.