Индонезия не будет вводить ответные пошлины в отношении США

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Великобритании американские пошлины были установлены на уровне в 10%, что Трамп назвал минимумом. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.