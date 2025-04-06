Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезия не будет вводить ответные пошлины в отношении США

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство Индонезии не будет вводить пошлины в отношении США в ответ на таможенную политику администрации президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном заявлении министра-координатора по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.

Источник: РИА "Новости"

«Наше правительство подчеркивает, что Индонезия не собирается принимать ответных шагов по вопросу таможенной политики», — отметил он, добавив, что индонезийская сторона выбирает путь дипломатии и переговоров. Хартарто также подчеркнул, что Джакарта рассчитывает добиться «взаимовыгодного выхода из сложившейся ситуации».

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Великобритании американские пошлины были установлены на уровне в 10%, что Трамп назвал минимумом. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.