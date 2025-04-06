Аналитик оценил, какой рубль станет противодействием «неполезному коктейлю» для бюджета

Курс рубля на этой неделе был слабоволатилен и практически не изменился с окончания торгов понедельника, а самым заметным событием на валютном рынке стало рекордное с 2022 года падение индекса доллара США. Что будет с нацвалютами на новой неделе — рассказал Финансам Mail аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.