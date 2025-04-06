Аналитик оценил, какой рубль станет противодействием «неполезному коктейлю» для бюджета

«Самым заметным событием валютного рынка стало рекордное с 2022 года падение индекса доллара. Американская валюта снизилась по отношению ко всем валютам стран из G10, в том числе и к рублю», — отметил он.
Также российский рубль получил поддержку в виде решения Минфина возобновить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 апреля.
Ведомство планирует направить на эти цели 35,9 млрд рублей (около 10,5 млрд руб. в день), что является первым с февраля 2024 года решением о продаже валюты.
Однако сильное падение котировок нефти Brent на фоне ввода последних пошлин Дональда Трампа более чем на 15% за три дня. Стоимость барреля нефти в пятницу показывала 65 долларов США.
«Крепкий рубль и падающая нефть, не самый полезный “коктейль” для нашего бюджета», — отметил Иван Ефанов.
На следующей неделе аналитик прогнозирует курс рубля в диапазоне 85 — 87,2 за доллар США и 11,65 — 11,9 ₽ за китайский юань.
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