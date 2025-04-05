Вспомнить все и сэкономить. За что мы платим платим, хотя уже не пользуемся

Иногда возникают ситуации, когда платные подписки оформляют микрофинансовые организации (МФО) или агрегаторы услуг. Из-за того, что большая часть финансовых услуг в России сейчас оформляется онлайн, заметить дополнительные услуги от компаний стало сложнее. Как сообщал Банк России, банки и МФО нередко практикуют формы с уже заполненным за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на разные консультации, СМС-оповещение и прочие услуги.



Услуги информирования могут предлагать и агрегаторы — сервисы, сотрудничающие с несколькими микрофинансовыми организациями или банками. С их помощью можно оформить заявку, получить сразу несколько разных предложений от нескольких компаний и выбрать оптимальное. Такие агрегаторы позволяют проверить условия выдачи займа сразу в нескольких организациях, и не нужно заполнять много заявок. Но иногда такие сервисы взимают плату за СМС-информирование.