Вспомнить все и сэкономить. За что мы платим платим, хотя уже не пользуемся

Когда возникает ситуация, что деньги списаны, а услугами или товарами не пользуются? Чаще всего речь идет о четырех видах списаний: в сфере ЖКХ, при подписках на онлайн-сервисы, скрытые комиссии в банковских или страховых услугах и импульсивные покупки ненужных вещей. Разберем каждую такую категорию отдельно.
Радиоточка, которой нет
Получая платежку за жилищно-коммунальные услуги, мы не всегда смотрим, из чего состоит итоговая сумма. В старых домах там может быть включена плата за радиоточку. Почти во всех платежках есть телевизионная антенна, которой могут не пользоваться из-за подписки на онлайн-телевидение. В отдельных случаях в платежку могут попадать и вовсе странные услуги, как, например, полив цветов в местах общего пользования.
Каждая в отдельности графа в 50−100 или 300 рублей не всегда вызывает желание разбираться с отключением неиспользованных услуг (или за полив несуществующих цветов). Но если это не одна графа, а две-три, то речь уже идет не о пятидесяти рублях, а о пятистах. В год это может выплывать в 6 тысяч рублей или больше.
Если положить эти 6 тысяч на вклад под 20% годовых, то речь уже идет о 7 200 рублях, приближающих вас к заветному миллиону рублей.
Часть из этих услуг будет отключить очень просто — в личном кабинете в Госуслугах. Часть — например, антенну — сложнее: придется ехать в отделение оператора и писать заявление. Но чем быстрее вы отключите все ненужные платежи, тем больше денег останется у вас на счету.
Абонемент в фитнес-клуб
Мечта о красивом и здоровом теле посещает многих. Особенно — весной, при подготовке к пляжному сезону. Именно весной фитнес-центры привлекают больше всего новых клиентов. Основной плюс годовых абонементов — удобство. Можно приходить когда хочешь на любые тренировки. Чем крупнее клуб — тем больше услуг можно получить за абонемент: бассейн, сауна, занятия для детей на период, когда мама или папа занимаются собой.
Однако чаще всего, как показывают опросы, россияне покупают абонемент, ходят в зал месяц или три, а потом или сокращают периодичность занятий, или вовсе перестают ходить через полгода. В итоге выгода превоащается в чистый убыток.
Рассмотрим пример с фитнес-клубом, стоимость годового абонемента в который составляет 50 тысяч рублей. В месяц стоимость услуг клуба составляет чуть больше 4 тысяч рублей. Если ходить 10 раз в месяц или чаще, то стоимость занятия будет составлять 400 рублей или меньше. Получается, что на 50 тысяч рублей можно посетить 120 тренировок, чтобы абонемент был выгоден.
Если покупать такие же тренировки «поштучно», то стоимость будет выше: 600 рублей и больше. Если в год покупать 120 тренировок по этой стоимости, придется заплатить больше 70 тысяч рублей.
Выгода годового абонемента очевидна, но при условии, что клиент эти 120 посещений осуществляет. Если же он ходит по 15−20 раз в первый месяц, 12 раз во второй, в третий — уже 8 тренировок, а на четвертый он начал болеть, лениться и забыл о зале — то выгоднее платить за занятия разово: 30 −40 тренировок по цене в 600 рублей обойдутся ему в 18−24 тысячи.
Забытые подписки и услуги
Большинство онлайн-кинотеатров, сервисов по чтению книг и онлайн-курсов работают по подписке: сумма за нее или списывается сразу за год, или — каждый месяц автоматически.
Возникают ситуации, когда вы перестали пользоваться платным приложением по изучению иностранного языка, но банк не забывает списывать с вас за него деньги со счета. Это могут быть незначительные сто рублей в месяц. Но если таких подписок несколько — то речь уже идет про тысячу рублей или больше. За год может набежать 12 тысяч рублей.
Стоит взять за правило периодически отслеживать, за какие подписки у вас списывают деньги каждый месяц, а за какие — раз в год. Если вы перестаете пользоваться платным сервисом — стоит сразу отключать оплату.
Скрытые комиссии
Иногда возникают ситуации, когда платные подписки оформляют микрофинансовые организации (МФО) или агрегаторы услуг. Из-за того, что большая часть финансовых услуг в России сейчас оформляется онлайн, заметить дополнительные услуги от компаний стало сложнее. Как сообщал Банк России, банки и МФО нередко практикуют формы с уже заполненным за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на разные консультации, СМС-оповещение и прочие услуги.
Услуги информирования могут предлагать и агрегаторы — сервисы, сотрудничающие с несколькими микрофинансовыми организациями или банками. С их помощью можно оформить заявку, получить сразу несколько разных предложений от нескольких компаний и выбрать оптимальное. Такие агрегаторы позволяют проверить условия выдачи займа сразу в нескольких организациях, и не нужно заполнять много заявок. Но иногда такие сервисы взимают плату за СМС-информирование.
Сами по себе такие платные подписки вполне законны. Только кошелек это не утешает. Чтобы не отдавать деньги на такие подписки, следует внимательно изучать документы перед оформлением какого-либоа продукта. Если все-таки вы уже подключили такие услуги, то стоит как можно быстрее их отключить.
Импульсные покупки ненужных вещей
У каждого человека хотя бы один раз возникала ситуация, что вещь куплена, но ни разу ею не воспользовались. Красивое платье, которое ни разу не покинуло вешалки в шкафу. Неудобные сногсшибательные туфли так и не дождались своего выхода на корпоративе. Книга, которую точно никогда не прочитает ее владелец.
Такие траты каждая в отдельности не несет в себе серьезной финансовой бреши. Но если привычка покупать книги вытягивает сумму в 500−1000 рублей каждый месяц — то это лишние 6−12 тысяч рублей, которые вы тратите, но не используете.
Мошенники на абонентской плате
Отдельно разберем ситуацию с мошенническими подписками. Часто россияне даже не догадываются, что подписываются на платные услуги. Это происходит во время просмотра интернет-страниц: закрытие рекламного баннера может запустить скрытую подписку. Мелким шрифтом внизу сайта, почти незаметно, указывается, что данное действие означает согласие на подключение платной услуги. Чаще всего это происходит на сайтах с пиратскими фильмами, музыкой и играми.
Подведем итоги. Если в статье вы увидели не одну, а несколько статей расходов, по которым у вас списываются деньги, то вы можеет подсчитать, какую сумму в год вы упускаете ни на что. иногда это может 5 тысяч рублей в год, а иногда — и 50 тысяч рублей! Проведя ревизию в этих списаниях, вы приблизитесь к своей цели накопить миллион.