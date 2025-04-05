В РФ в 2026 году цены на стройматериалы могут вырасти до 40%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Рынок стройматериалов в России ждет взрывной рост цен в 2026 году, они могут вырасти на 30−40% по сравнению с настоящим уровнем. Такое мнение высказал ТАСС ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев.
«Вероятно в конце 2025 года произойдет снижение ключевой ставки, а отсюда случится взрывной рост строительства и цен на стройматериалы в 2026 году, который может составить не менее 30−40% к текущим ценам», — сказал Кокарев. Сейчас спрос на рынке недвижимости в целом ограничен высокими рыночными ставками по кредитам. Такая ситуация ведет к стагнации спроса на основные строительные материалы и, как следствие, снижает их цену. При снижении ключевой ставки накапливаемый отложенный спрос хлынет на рынок, и это может вызывать дефицит того или иного вида строительных материалов и более существенную динамику их роста, уточнил Кокорев.
По его словам, цены на газобетон по сравнению с прошлым годом снизились на 31%. Если в прошлом году этот материал в марте стоил 9,3 тыс. рублей за кубический метр, то в этом году 6,5 тыс. рублей, при этом в январе прошлого года цена была на уровне 7 тыс. рублей, в начале этого года — 5,9 тыс. рублей.
«Такое снижение способно спровоцировать рост спроса на рынке за счет переориентирования тех, кто строит дом для себя, на этот вид строительных материалов. Пик цены на данный вид продукции ожидается традиционно в июле — сентябре. Снизилась цена и силикатных блоков, они подешевели относительно марта прошлого года на 23%, до 6 196 рублей за кубометр, при этом по сравнению с началом текущего года рост составил уже порядка 14%», — рассказал Кокарев.
Тротуарная плитка подорожала относительно марта прошлого года незначительно — в пределах 2−3%, добавил эксперт. В стоимости цемента начался традиционный сезонный рост, при этом его цена на относительно марта прошлого года уже выросла на 10,5%, аналогичная ситуация с ценой щебня, который подорожал в среднем на 9,6%, кирпич стал дороже на 8−10%.
«Есть традиционный цикл роста цен на строительные материалы у большинства крупных поставщиков: обычно после зимнего затишья и сезонного снижения первая волна роста цен начинается с апреля. В прошлом году в апреле она была незначительной — на уровне 1%, затем в июле в среднем на 5−6%, в конце сезона в октябре — на 1,5−2%. В этом году с начала года рост не превышает 5−6% в среднем по всем строительным материалам, однако некоторые поставщики заявили о росте цен с апреля в среднем на 3−3,5%», — рассказала ТАСС руководитель департамента ремонтов и строительства федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.
Запоздалая сезонность
«В этом году отмечается запоздавший старт строительного сезона, поэтому с начала года динамика роста цен на основные виды строительных материалов не настолько высокая, как отмечалась в 2024 году», — объяснил Кокарев. По его словам, повлиял как переход ИЖС на эскроу-счета и снижение доступности ипотечных кредитов, так и более сдержанная политика по выводу на рынок новых проектов застройщиками. «Мы ожидаем к апрелю — маю более значительное увеличение спроса, а вместе с ним и цен», — спрогнозировал эксперт.