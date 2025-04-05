В РФ в 2026 году цены на стройматериалы могут вырасти до 40%

«Есть традиционный цикл роста цен на строительные материалы у большинства крупных поставщиков: обычно после зимнего затишья и сезонного снижения первая волна роста цен начинается с апреля. В прошлом году в апреле она была незначительной — на уровне 1%, затем в июле в среднем на 5−6%, в конце сезона в октябре — на 1,5−2%. В этом году с начала года рост не превышает 5−6% в среднем по всем строительным материалам, однако некоторые поставщики заявили о росте цен с апреля в среднем на 3−3,5%», — рассказала ТАСС руководитель департамента ремонтов и строительства федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.