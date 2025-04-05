Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 5 апреля

В декабре 2024 года Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений, после чего доходность по вкладам начала уменьшаться. На заседании 21 марта 2025 года совет директоров Центробанка в очередной раз оставил ставку на уровне 21% годовых, что поддержало привычный тренд.
Московский кредитный банк предлагает наиболее выгодный вклад на рынке — на три месяца с процентной ставкой 24% годовых. Условие действует только для новых клиентов при минимальной сумме депозита от 10 тысяч рублей. Для остальных клиентов при той же стартовой сумме вклада доходность составит 20% годовых, при сумме вклада от 300 тысяч рублей — 20,2% годовых.
Совкомбанк установил ставку на уровне 20,9% годовых для вкладов от 10 тысяч рублей.
Ставка 20,5% годовых доступна в банке Уральский Финансовый Дом для вкладов от 500 тысяч рублей.
В банке Дальневосточный можно разместить вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 20% годовых.
Чуть более низкую ставку установил Авто Финанс Банк — 19,75% годовых. Для открытия вклада потребуется не менее 100 тысяч рублей. Такая же ставка у ТКБ, сумма вклада — от 300 тысяч рублей.
Отметим, что данные условия по процентным ставкам действуют при оформлении вкладов в онлайн-режиме на платформе «Финуслуги».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».