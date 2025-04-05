Топ-8 банковских вкладов сроком на три месяца на 5 апреля

Московский кредитный банк предлагает наиболее выгодный вклад на рынке — на три месяца с процентной ставкой 24% годовых. Условие действует только для новых клиентов при минимальной сумме депозита от 10 тысяч рублей. Для остальных клиентов при той же стартовой сумме вклада доходность составит 20% годовых, при сумме вклада от 300 тысяч рублей — 20,2% годовых.