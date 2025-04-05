Спрос на товары для ремонта формируется демографией

По данным исследования, весной или летом 82% опрошенных предполагают провести косметический ремонт. Больше всего россиян волнует состояние санузлов (22% планируют ремонт в ванной и туалете) и балконов (10%). Обновить спальню, детскую и прихожую собираются по 9% респондентов.
Более половины опрошенных (54%) хотят потратить на весь ремонт сумму до 200 тыс. рублей, а 18% россиян — от 200 до 400 тыс. руб. Каждый десятый считает, что ему будет достаточно суммы от 400 до 600 тыс. рублей.
Порядка 37% участников опроса закладывает на ремонт не более 2 недель, 24% хотят уложиться в срок до месяца, а 27% считают, что понадобится от 1 до 2 месяцев на все работы.
Почти треть соотечественников опасается, что им не хватит денег на товары для ремонта, при этом только 13% покупают все заранее, а 25% формируют подушку безопасности на случай непредвиденных трат. Также россияне боятся, что работы продлятся дольше запланированного (24%), для избежания этой проблемы 17% россиян составляют детальный план проведения работ. А 23% россиян боятся, что могут столкнуться с непрофессиональной бригадой. Потому каждый шестой (15%) ищет работников через своих знакомых, которые довольны услугами.
Как отметил на конференции «Яндекса» DIY and Household Day гендиректор «INFOLine Аналитика» Михаил Бурмистров, цены на услуги ремонтных бригад в 2024 году выросли на 35−40%. Это связано с ужесточением миграционной политики — в основном, в этой сфере работали гастарбайтеры. При этом товары подорожали лишь на 12−17%.
Продажи материалов для строительства, ремонта и сада уходят в маркетплейсы, отметил он. Доля маркетплейсов в этой сфере выросла за год с 18% до 29%.
В первом полугодии 2024 года рынок DIY (Do It Yourself)-товаров (строительные, отделочные материалы) быстро рос, отметил Бурмистров. Во втором полугодии рост снизился — во-первых, завершилась льготная ипотека, во-вторых, были введены счета эскроу на загородном рынке, к чему рынок был не готов.
В то же время рынок поддерживают тенденции в сфере демографии. Россия становится страной одиночек, и это меняет специфику потребления целого ряда товаров, отметил Бурмистров. Происходит атомизация домохозяйств — все больше людей живут одни, позже вступают в брак, позже заводят детей. Это приводит к тому, что растет потребление бытовых товаров. Например, вместо одного унитаза для квартиры, где живет семья из четырех человек, нужен унитаз в каждую квартиру-студию, где живет одиночка. Эта тенденция касается также некоторых видов мебели и отделочных материалов.