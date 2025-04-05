Спрос на товары для ремонта формируется демографией

Почти треть соотечественников опасается, что им не хватит денег на товары для ремонта, при этом только 13% покупают все заранее, а 25% формируют подушку безопасности на случай непредвиденных трат. Также россияне боятся, что работы продлятся дольше запланированного (24%), для избежания этой проблемы 17% россиян составляют детальный план проведения работ. А 23% россиян боятся, что могут столкнуться с непрофессиональной бригадой. Потому каждый шестой (15%) ищет работников через своих знакомых, которые довольны услугами.