Россиянам рассказали, за какой забор на даче можно получить штраф

Эксперт рассказала, что по периметру дачных участков на территории садоводства лучше ставить сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускаются визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограждения, а со стороны улицы — глухие заборы. Также если забор деревянный, то он не должен находиться ближе 8 метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 метров — до деревянного дома.