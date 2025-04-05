Пандемия мошенников: новые всходы старых схем

Делай раз
В апреле россияне стали получать звонки с предложением стать актером массовки.
Злоумышленники публиковали на ресурсах в интернете объявления о работе и предлагали потенциальным актерам попробовать себя в роли массовки. Уже на собеседовании они убеждали потенциальных жертв стать моделями, делая комплименты их внешности. Если участники кастинга соглашались — с ними подписывался договор и дополнительное соглашение. Позднее жертвы выясняли, что это были документы на оформление кредита на суммы от 50 000 до 100 000 рублей. сообщала полиция. Кредитные деньги сразу же переводились на счет фирмы.
В отдельных случаях суммы кредитов были значительно существеннее.
Как отметил руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин, для злоумышленников нет принципиальной разницы — звонить вам по телефону, писать письма или присылать сообщения в мессенджер. «Разнообразных методов уже много, но и появится еще больше, поэтому важно придумывать способы противодействия, которые не были бы привязаны к способу общения», — отметил он.
Делай два
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы «Наш платеж». Ресурс маскировался под популярный в 2010 годах проект «Росплатеж». Сервис позиционировал себя как способ оплаты штрафов, налогов и задолженностей.
«Росплатеж» задумывался как онлайн-сервис по оплате штрафов ГИБДД, задолженностей по налогам и взносы социального страхования. Он был запущен в середине 2010-х годов и работал с несколькими внешними системами: получал сведения из информационной системы Федерального казначейства ГИС ГМП, предоставлял возможность погашать штрафы через специальный авторизованный банк, а для удобства выбора способа оплаты взаимодействовал с внешним платежным агрегатором, однако спустя пару лет, как писала газета «Известия», его забросили и в середине 2010-х годов он перестал поддерживаться.
Почему сервис «Росплатеж» привлек внимание злоумышленников? Мошенники использовали комплексный подход для обмана россиян. Это и использование частички «Рос» в названии — для убеждения потенциальных жертв в надежности сервиса; и активная раскрутка проекта в осенний период, когда россияне активно платят налоги перед 1 декабря.
Чтобы обезопасить себя в этой схеме, стоит взять за правило переходить на сайты налоговых структур и в личные кабинеты Госуслуг не через письма в почте, а по официальным ссылкам, помеченным в основных поисковиках «лицензинонной галочкой».
Третьим будешь
Наконец, 4 апреля пресс-служба ВТБ предупредила о новом заходе преступников с использованием легенды с подключением к звонку «генерала ФСБ». Злоумышленники стремятся создать у потенциальной жертвы ложное чувство безопасности, убеждая, что «никаких кодов из СМС называть не надо» — главную рекомендацию всех крупных российских банков и госсервисов. «Они входят в доверие и затем обманывают россиян», — подчеркнули в ВТБ.
Во время первого звонка мошенники пытаются запугать собеседника, сообщая, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ». Далее звонок обрывается, или клиент кладет трубку сам.
Во второй части схемы потенциальной жертве приходит СМС или письмо на почту, в котором говорится, что в ее аккаунт на госсервисе, в банке
Чтобы избавиться если не от всех потенциально опасных звонков, то от большинства, эксперт советует подключить спам-фильтры. «В смартфоны можно установить специализированное ПО, которое будет обнаруживать и предупреждать о подозрительных звонках. Конечно, оно не запретит вам снять трубку и ответить злоумышленнику, но всё равно это важный и главное просто инструмент для борьбы с таким видом преступлений», — пояснил Сергей Полунин.
Также собеседник напомнил о необходимости в проведении «учебной тревоги».
«Да-да, можно попросить знакомых разыграть своих родственников и посмотреть, как они реагируют на подобное применение социальной инженерии. Мы учимся на своих ошибках, поэтому сколько не читай жуткие истории про пенсионеров, которые отдали мошенникам триллион рублей, лучше не становится», — рассказал эксперт.