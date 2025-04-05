Пандемия мошенников: новые всходы старых схем

Чтобы избавиться если не от всех потенциально опасных звонков, то от большинства, эксперт советует подключить спам-фильтры. «В смартфоны можно установить специализированное ПО, которое будет обнаруживать и предупреждать о подозрительных звонках. Конечно, оно не запретит вам снять трубку и ответить злоумышленнику, но всё равно это важный и главное просто инструмент для борьбы с таким видом преступлений», — пояснил Сергей Полунин.