О чем говорят должники

Так продолжалось до 1747 года, когда, уже будучи петербургским жителем, состоявшимся ученым и стихотворцем, академик Ломоносов перестал числиться на родине беглым и компенсировал общине все выплаты, которые вносились за него в казну. Как раз в то время он получил награду в 2000 рублей за «Оду на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны…» — несколько возов с медной мелочью. Возможно, именно частью этого массивного гонорара от императрицы Ломоносов и рассчитался по долгу перед земляками.