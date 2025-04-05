О чем говорят должники

Цезарь в долг
Гай Юлий Цезарь, чье имя стало синонимом слова «император», был едва ли не самым знаменитым должником Древнего Рима.
В начале политической карьеры Гай Юлий Цезарь, можно сказать, жил за счет кредиторов. Он постоянно избирался на государственные должности и все занятые деньги тратил, завоевывая внимание избирателей: например, организовывал зрелищные игры, бесплатно раздавал хлеб. Делая ставку на молодого и перспективного политика, кредиторы понимали, что их вложения хоть и долговременны, но выгодны: Цезарь должен был расплачиваться военными трофеями или политическими решениями в пользу своих заимодателей.
Но когда Цезарь задолжал кредиторам 830 талантов, они не захотели выпускать его из Рима. В то время в Римской республике один талант приравнивался к 32,7 килограмма серебра, а денежной единицей страны был серебряный денарий. То есть Цезарю следовало вернуть долг в 27 с лишним тонн драгоценного металла! Только поручительство одного из самых богатых людей — Марка Лициния Красса, победителя Спартака, — позволило Цезарю выехать в Испанию, где он был наместником.
Многотонные вложения в конце концов оправдали себя: благодаря умелой «работе с избирателями», Цезаря выбрали консулом — и вечный должник уверенно двинулся к своей будущей единоличной власти над Римом.
Одолжил у императора
В 1881 году Петр Чайковский находился в крайне стесненных финансовых обстоятельствах. Чтобы поправить свое положение, он решился на смелый шаг — попросил денег у самого императора.
«…Меня осенила мысль дерзнуть просить государя, чтобы он повелел из казенных сумм выдать мне три тысячи рублей серебром, — писал Чайковский члену Государственного совета обер-прокурору Святейшего синода Константину Победоносцеву. — Так, чтобы мой долг казне постепенно погашался причитающейся мне поспектакльной платой. Сумма эта возвратила бы мне тот душевный мир, которого жаждет душа моя».
Через некоторое время Чайковский получил депешу от Победоносцева, а за ней — деньги и ответ Александра III: «Посылаю Вам для передачи Чайковскому — 3000 рублей. Передайте ему, что деньги эти он может не возвращать».
Спустя несколько лет, в 1887 году, император назначил Чайковскому пожизненную ежегодную премию — и снова в размере 3000 рублей серебром.
Спас государство от огромного долга
Во время войны с Наполеоном русские войска получали от союзных держав продовольствие, корм для лошадей и снаряжение в долг. После окончательной победы пришло время переговоров о возмещении этих расходов: союзники (Англия, Австрия, Пруссия, Швеция) насчитали России общий долг на 360 млн рублей. К счастью, в дело вмешался будущий министр финансов Егор Канкрин.
360 млн были огромной суммой. К примеру, все доходы государственного бюджета Российской империи в 1812 году составляли 332 млн рублей. Детально изучив все счета с опытными бухгалтерами и знатоками реальных цен, Канкрин доказал, что для очень многих претензий нет законных оснований, и добился снижения суммы выплат с 360 до 60 млн — в 6 раз! За это он был повышен в звании до генерал-лейтенанта, а впоследствии занял пост министра финансов Российской империи.
Бежал и задолжал
Михаил Ломоносов был в прямом смысле слова в большом долгу перед земляками.
Великий Ломоносов был сыном поморского крестьянина и мог вовсе не получить образования, если бы за него не похлопотали соседи. Благодаря поручительству земляков крестьянский сын в декабре 1730 года был отпущен в Москву до сентября следующего года. Правда, к назначенному сроку он не вернулся и официально числился в бегах, а подушную подать за него платили сначала отец, а потом и вся Куростровская община.
Так продолжалось до 1747 года, когда, уже будучи петербургским жителем, состоявшимся ученым и стихотворцем, академик Ломоносов перестал числиться на родине беглым и компенсировал общине все выплаты, которые вносились за него в казну. Как раз в то время он получил награду в 2000 рублей за «Оду на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны…» — несколько возов с медной мелочью. Возможно, именно частью этого массивного гонорара от императрицы Ломоносов и рассчитался по долгу перед земляками.