Мал золотник. Сколько на самом деле можно выгадать от кешбэка, баллов и скидок

Важно помнить, что кешбэк — это часть денег, которые вы потратили. Чем меньше вы тратите, тем меньше может быть кешбэк. Но и сумма в 300 рублей может начать путь к финансовой стабильности: если переводить весь кешбэк на накопительный счет под небольшой процент, постепенно сумма будет расти. А вместе с ростом суммы на счету будет расти и уверенность в своих финансовых силах.