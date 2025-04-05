Мал золотник. Сколько на самом деле можно выгадать от кешбэка, баллов и скидок

Слово «кешбэк» (cashback — возврат денег) начало становиться узнаваемым в России в начале 2010 годов, когда крупные банки начали делать «комплименты» своим клиентам за использование продуктов. Самым известным вариантом кешбэка стал возврат одного-двух процентов от суммы покупки при оплате на кассе торговой точки или в онлайн-магазине. Если первое время возврат части потраченных сумм происходил в виде баллов или миль (банки в коллаборации с авиакомпаниями создавали программы лояльности, где вся выгода от покупок трансформировалась в бонусы, которые можно было потратить на покупку авиабилета), то в 2025 году большинство банков начисляет кешбэк в виде рублей на счет.
Как работает кешбэк
Когда покупатель оплачивает покупку в магазине картой, продавец отчисляет комиссию за операцию своему банку (банк-эквайер). Часть этой комиссии остается у банка, который обслуживает продавца, а часть платежные системы (российский «Мир» и другие) перечисляют банку, который выпустил карту покупателя (банк-эмитент).
Банки-эмитенты заинтересованы, чтобы их картами активно пользовались. Поэтому часть от комиссии они возвращают клиентам в виде кешбэка. Банки-эмитенты и сами получают от этого выгоду: чем выше оборот средств по картам клиентов, тем больше комиссий они соберут.
Также кешбэк является успешным маркетинговым приемом: он помогает банкам привлекать новых клиентов и удерживать старых.
Кешбэк деньгами
Наиболее привлекательным выглядит возврат части трат в виде денег: рубли, которые вернулись на счет, не сгорят ни при каких обстоятельствах.
Банки могут устанавливать повышенный кешбэк на отдельные категории товаров и в отдельных случаях — менять эти категории от месяца к месяцу: от 5% до 30% от суммы покупки. Например, в апреле кредитная организация может установить 10% на покупки в аптеке, 7% на кинотеатры, 5% — на супермаркеты. В мае категории поменяют: 10% кешбэка можно будет получить за оплату транспортных расходов, 7% — за товары для сада и огорода, а 5% — за траты на бензин.
Если у покупателя есть товары, которые можно купить впрок — то такая система бонусов выгодна. Когда из месяца в месяц человек покупает одни и те же лекарства, то «поймав» кешбэк в 15% на покупки в аптеке и купив препараты на несколько месяцев вперед можно существенно сэкономить. Покупка лекарств на 10 тысяч рублей может принести 1 500 рублей кешбэка.
Также можно пополнять транспортные карты (в Москве это Тройка, в Петербурге — Подорожник) на пару месяцев вперед: при кешбэке в 10% с трех тысяч можно получить 300 рублей, а с 10 тысяч — тысячу рублей.
Еще одна особенность кешбэка деньгами — что банки обычно начисляют эти деньги не сразу, а по истечении месяца.
Кешбэк бонусами
Банки чаще всего начисляют кешбэк бонусами сразу на специальный бонусный счет. Клиент может сам выбрать категории покупок (развлечения, дети, образование, бензин), по которым ему будут начисляться повышенные бонусы. Как правило, это до 15% от суммы покупки. По спецпредложениям магазинов-партнеров кредитными организациями возврат может составлять до 30% от суммы покупки.
Сейчас к одному бонусному счету банки предлагают прикрепить сразу несколько карт. Это позволяет копить бонусы всей семьей.
Однако расплатиться таким кешбэком, в отличие от возвращенных «живых» рублей, можно далеко не везде. Обычно их принимают к оплате только в определенных магазинах, кафе и онлайн-сервисах, которые являются партнерами банка. Часть счета все равно придется оплачивать деньгами.
Система переводов бонусов в рубли не всегда прозрачна и понятна: иногда 1 бонус равен одному рублю, а иногда — 10 копейкам. Поэтому необходимо всегда читать условия бонусной программы.
Еще один минус таких программ — что бонусы могут сгорать через какой-то период времени. В одних случаях срок действия может составлять год, в других — всего пару месяцев.
Виды небанковского кешбэка
Возврат части суммы от покупки на карту — это только один из видов кешбэка в России. Есть и другие виды:
— кэшбэк от сервиса. Туроператоры, салоны красоты и другие компании могут устанавливать собственный кешбэк. Например, при бронировании гостиницы на одном из специализированных сервисов могут быть начислен кешбэк от стоимости номера или апартаментов. Начисление определенного процента от стоимости, например, маникюра в салоне красоты — это тоже форма кешбэка.
— кешбэк от магазина. Участникам программ лояльности супермаркетов, маркетплейсов, АЗС и так далее, также могут начислять кешбэк.
— кешбэк от правительства: несколько лет в России существовал кешбэк на детский отдых. Родителям, которые покупали путевки в оздоровительные лагеря, которые входили в определенный список, получали возврат 20% от стоимости путевки.
Существует и смешанный кэшбэк. Он применяется в ситуации, когда возврат части оплаты от покупки происходит и от банка, и от магазина или сервиса. Полученный кэшбэк стимулирует клиента покупать определенные продукты и услуги, и расплачиваться за них картой.
Как выбрать самый выгодный кешбэк
Чтобы получить максимальную выгоду от использованися системы кешбэка, необходимо как минимум пару месяцев отслеживать все свои траты.
Это можно делать в блокноте, в простой таблице или воспользоваться специальным мобильным приложением для ведения бюджета.
У каждой покупки необходимо отметить, к какой категории товаров она относится — развлечения, продукты, детские товары, образование и так далее. Это поможет понять, на что уходит самые крупные траты в семье.именно на эту категорию нужно получать максимальный кешбэк.
Например, в одной семье это могут быть разные люди: муж платит за ЖКХ, бензин и бронирование отелей, а жена — за продукты, бытовую химию и одежду. Значит, повышенный кешбэк им необходим на разные группы товаров.
Также стоит понять, какой вид кешбэка подходит вам больше всего: деньги или бонусы.
Например, оплата продуктов и товаров повседневного спроса может быть выгоднее при кешбэке бонусами: это регулярные траты, вероятность того, что бонусы сгорят — невелика. А вот бонусы, которые действуют только на покупку билетов в театр или на авиабилеты — могут сгореть.
Также стоит обратить внимание на то, от чего зависит размер кешбэка по карте: банк может устанавливать зависимость от суммы покупок в месяц с роцентом по кешбэку. Чем больше тратите, тем выше процент. А часть банков не начисляет кешбэк на расходы по зарплатным картам.
Многие программы лояльности предполагают дополнительные условия: тратить по карте нужно не меньше 10 000 рублей в месяц. Или держать неснижаемый остаток на счете не меньше 30 000 рублей. Если не выполнять такие условия, банк будет менять процент кешбэка.
Чем опасен кешбэк
При всех выгодах и плюсах этой банковской функции, существует и неприятная сторона кешбэка. Стоит помнить, что в ряде случаев кешбэк выступает «мотивационной приманкой» для покупателя. Следуя желанию заработать как можно больше, покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты.
Приведем пример: банк подключил повышенный кешбэк в 10% на категорию «АЗС». Чтобы получить 3 тысячи рублей кешбэка, надо потратить 30 тысяч на заправках. Если поставить цель «выбрать лимит» до последнего рубля, то в покупках на заправках будут появляться ненужные товары или предметы, которые в других местах могут стоить в два раза дешевле. Если купить на 10 тысяч напитков и снеков, которые в других точках стоят в два раза дешевле, то переплата составит 5 тысяч рублей, а выгода по кешбэку — только 1 тысяча. Брешь в бюджете составит в этом случае 4 тысячи рублей.
Важно помнить, что кешбэк — это часть денег, которые вы потратили. Чем меньше вы тратите, тем меньше может быть кешбэк. Но и сумма в 300 рублей может начать путь к финансовой стабильности: если переводить весь кешбэк на накопительный счет под небольшой процент, постепенно сумма будет расти. А вместе с ростом суммы на счету будет расти и уверенность в своих финансовых силах.