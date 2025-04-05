Как проверить свою кредитную историю. Видео

Кредитной историей человека, как правило, интересуются финансовые организации и работодатели. Так они снижают риски нежелательного взаимодействия с ненадёжными клиентами и сотрудниками. Поэтому проверять свою кредитную историю стоит, даже если вы уверены, что с ней все в порядке. Так вы убедитесь, что вам не приписали чужие займы и вы имеете хорошие шансы на получение лучших условий по кредиту, а также нет негатива, если вас рассматривают в качестве кандидата на работу мечты!