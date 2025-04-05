Как проверить свою кредитную историю. Видео

Кредитная история — это информация о ваших долговых обязательствах. Она показывает, когда и куда вы обращались за кредитами и займами, какие суммы брали, вносили ли платежи регулярно или задерживали.
Данные кредитной истории хранятся в специальных организациях — Бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас в России их шесть. Банки, микрофинансовые компании и кредитные потребительские кооперативы сами выбирают, в какое БКИ передавать информацию о своих заёмщиках.
Кредитной историей человека, как правило, интересуются финансовые организации и работодатели. Так они снижают риски нежелательного взаимодействия с ненадёжными клиентами и сотрудниками. Поэтому проверять свою кредитную историю стоит, даже если вы уверены, что с ней все в порядке. Так вы убедитесь, что вам не приписали чужие займы и вы имеете хорошие шансы на получение лучших условий по кредиту, а также нет негатива, если вас рассматривают в качестве кандидата на работу мечты!
По закону вы имеете право дважды в год бесплатно получать отчет в каждом бюро кредитных историй. Сделать это можно в два шага.
Первый шаг. Часто данные о заёмщике направляются сразу в несколько БКИ, в какие именно — подскажет Центральный каталог кредитных историй, подать в него запрос можно через Госуслуги или сайт Банка России.
Второй шаг. Получив список БКИ, где хранится ваша кредитная история, нужно отправить запрос в каждое бюро, так вы получите полную информацию. При этом стоит помнить, что информация о долгах обновляется в течение двух рабочих дней.
Если, получив свою кредитную историю, вы обнаружили в ней ошибки — следует немедленно обратиться к кредитору или в БКИ для корректировки сведений.