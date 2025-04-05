«Показал жадным пингвинам»: мемы «взорвали» Интернет после пошлин Трампа

Как отмечает France24, наибольшую популярность завоевал мем, изображающий пингвина вместо украинского президента Владимира Зеленского во время его последнего визита в Белый дом.
«На пингвине был костюм. Но он не избежал тарифов Трампа на островах Херд и Макдональд. Может быть, он не сказал “спасибо”?» — написал в социальной сети X пользователь Кристофер Артцруни.
Другой мем изображает, как первая леди США Мелания Трамп смотрит на императорского пингвина — вместо бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо — в то время как Трамп смотрит на нее искоса.
Ажиотаж вызвал и пост пользователя с подписью «Трамп облагает налогом пингвинов! Да, вы правильно поняли!», изображающий Трампа, который кричит: «Платите тарифы!» Пингвины обещают перенести свой бизнес в другое место.
Объявление Трампа о всемирных тарифах в среду, безусловно, было встречено холодно во многих странах. Однако наибольшее недоумение вызвало то, почему некоторые из самых отдаленных уголков мира стали мишенью для тарифов, пишет французское издание.
Показательный пример: зачем Трампу вводить 10%-ные пошлины на весь экспорт с островов Херд и Макдональд, бесплодной субантарктической территории Австралии, где нет человеческого населения, но обитают четыре разных вида пингвинов? Как пишет India Today, добраться до них можно, только совершив трудное двухнедельное путешествие на лодке, причем за почти десять лет ни один человек этого так и не сделал.
«“Пингвины” годами обкрадывали нас», — пошутил Энтони Скарамуччи, который в течение 11 дней во время первого президентского срока Трампа был начальником отдела коммуникаций, а теперь является его ярым критиком.
«Трамп действительно показал этим жадным пингвинам. Не так ли? Как они посмели ограбить Америку!» — поддержал его другой пользователь.
«Дональд Трамп ввел пошлины на пингвинов, а не на Путина», — написал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, имея в виду тот факт, что Россия не была включена в тарифный список США.
Трамп также вызвал недоумение своим 29%-ным тарифом на острове Норфолк, крошечной австралийской территории в Тихом океане с населением чуть более 2000 человек.
«Я не совсем уверен, что остров Норфолк — при всем уважении к нему — является торговым конкурентом гигантской экономики Соединенных Штатов», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
На отдаленных Британских Фолклендских островах, где обитает 1 миллион пингвинов и которые наиболее известны благодаря войне 1982 года, тарифы составили 41%, хотя на долю Великобритании приходится всего 10%.
«Самое лучшее, что здесь сейчас есть, — это все посты о том, как Дональд Трамп вводит пошлины на пингвинов», — подвел итог новым тарифам Трампа один из пользователей.
Однако тарифы Трампа не стали поводом для смеха на мировых рынках, поскольку американские фондовые индексы пережили худший день со времен пандемии Covid-19 в 2020 году, пишет France24.