«Показал жадным пингвинам»: мемы «взорвали» Интернет после пошлин Трампа

Показательный пример: зачем Трампу вводить 10%-ные пошлины на весь экспорт с островов Херд и Макдональд, бесплодной субантарктической территории Австралии, где нет человеческого населения, но обитают четыре разных вида пингвинов? Как пишет India Today, добраться до них можно, только совершив трудное двухнедельное путешествие на лодке, причем за почти десять лет ни один человек этого так и не сделал.