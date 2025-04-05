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Гвоздь в шину. Как пошлины Трампа повлияют на российский авторынок

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Хотя речь в документе идет о поставках товаров в США, на автомобильный рынок России это также будет влиять, рассказала Финансам Mail Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории Университета «Синергия».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Willian Cittadin/CC0

«Новые пошлины Трампа всерьез переформатируют международный рынок авто. Это ударит по автопроизводителям из ЕС, в первую очередь по немцам, которые через Мексику поставляют в США свои BMW, Mercedes и Volkswagen», — сказала она.

Эксперт добавила, что европейские машины в США станут дороже, их конкурентоспособность снизится по сравнению с другими автомобилями, а объемы продаж сократятся. Также американские потребители столкнутся с ростом цен на комплектующие.

«Но все не так плохо, как может показаться. В Америке уже были локализованы предприятия BMW и Mercedes, и введение новых пошлин может стимулировать других автогигантов открывать свои заводы на американской территории», — отметила Юлия Тулупникова.

По ее словам, в цене на американском рынке также вырастут китайские автомобили. В ответ на введение новых пошлин Китай, скорее всего, начнет стимулировать внутренний рынок и поддерживать своих экспортеров в других странах.

Более того, напомнила специалист, Китай уже ввел новые пошлины на авто с двигателями свыше 2,5 литра, которые доставляют из США: Ford, Chevrolet, Cadillac, те же BMW и Mercedes-Benz и другие марки.

«Американские автоконцерны воспользуются сложившейся ситуацией и, лишившись конкурентов, задерут цены на свою продукцию. На мировом авторынке грядет процесс перенаправления экспортных потоков и цепочек поставок», — подчеркнула эксперт.

Говоря о влиянии пошлин на Россию, эксперт отметила, что страна ощутит только косвенные последствия, связанные с изменением в логистике. Не исключено снижение доступности некоторых моделей иномарок и подорожание отдельных комплектующих.

«Можно уверенно утверждать, что Китай переориентирует свой экспорт на другие рынки, в том числе на российский, и у нас станет еще больше китайских машин. Ждать, что к нам вернется большое количество европейских автобрендов, не стоит: все-таки европейцы сильно привязаны к рынку США», — заключила Юлия Тулупникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».