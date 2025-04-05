Гвоздь в шину. Как пошлины Трампа повлияют на российский авторынок

«Можно уверенно утверждать, что Китай переориентирует свой экспорт на другие рынки, в том числе на российский, и у нас станет еще больше китайских машин. Ждать, что к нам вернется большое количество европейских автобрендов, не стоит: все-таки европейцы сильно привязаны к рынку США», — заключила Юлия Тулупникова.