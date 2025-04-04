WSJ: шквал звонков от бизнеса смягчил изначальное решение Трампа по тарифам

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Белый дом в дни перед объявлением о масштабных таможенных пошлинах 2 апреля столкнулся со шквалом звонков от представителей бизнеса, профсоюзов, высокопоставленных членов Республиканской партии и консервативных аналитиков, которые либо просили отказаться от идеи тарифов, либо смягчить первоначальный план. Это помогло снизить размер минимальных универсальных пошлин с 20%, которые обсуждались изначально, до 10, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации.
Всех звонивших беспокоила перспектива роста цен на конечные импортные продукты и увеличение издержек для американских производителей. В том числе свои опасения выражали активные сторонники самой идеи тарифного протекционизма, поддерживавшие президента США Дональда Трампа в его инициативе. Последние также просили главу государства не предпринимать слишком радикальных шагов, указывает газета.
В Белом доме эти звонки вызвали большое раздражение как со стороны самого президента, так и сотрудников его администрации, отмечает WSJ. Представители крупнейших компаний до последнего не знали, каким будет финальное решение по введению пошлин. Также не в курсе были некоторые высокопоставленные советники и помощники Трампа. После объявления о решении бизнес преимущественно оказался в подавленном состоянии, некоторые крупные политики-республиканцы также были разочарованы решением американского президента и теперь стремятся добиться смягчения пошлин.
Отдельные чиновники Белого дома, по данным газеты, испытывают опасения, что если текущая тарифная политика провалится, то сами пошлины как инструмент экономического и политического давления на другие страны на долгие годы дискредитируют себя и станут табу для следующих администраций.
Администрация США вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Индивидуальные импортные тарифы Вашингтона в отношении других стран вступят в силу 9 апреля в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск). Универсальные пошлины в 10% вступят в силу на несколько дней раньше — 5 апреля в 00:01 по времени Восточного побережья США (в 07:01 мск).