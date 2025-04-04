WSJ: шквал звонков от бизнеса смягчил изначальное решение Трампа по тарифам

В Белом доме эти звонки вызвали большое раздражение как со стороны самого президента, так и сотрудников его администрации, отмечает WSJ. Представители крупнейших компаний до последнего не знали, каким будет финальное решение по введению пошлин. Также не в курсе были некоторые высокопоставленные советники и помощники Трампа. После объявления о решении бизнес преимущественно оказался в подавленном состоянии, некоторые крупные политики-республиканцы также были разочарованы решением американского президента и теперь стремятся добиться смягчения пошлин.