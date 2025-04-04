Эксперт предложил, как защититься от мошенников в домовых чатах

Обеспечение онлайн-безопасности является общей задачей всех участников таких сообществ, отметил в комментарии для издания NEWS.ru Эльман Мехтиев, основатель сервиса «КРЕДЧЕК», говоря о новой схеме мошенничества с использованием домовых чатов.
Эксперт подчеркнул важность цифровой гигиены как для администраторов групп, так и для их участников.
«Для чатов вопрос цифровой безопасности — это прежде всего вопрос цифровой гигиены как администратора группы, так и ее участников. Меры защиты довольно простые: присоединение к группе только по ссылке-приглашению, наличие двух рекомендаций от разных “старых” членов группы, контрольный звонок от администратора кандидату, регламентированные правила поведения в чате, включая, к примеру, запрет на рекламу», — заявил эксперт.
Мехтиев добавил, что список рекомендованных мер можно расширять, однако, по его словам, соблюдение хотя бы базовых правил уже способно значительно снизить риски. Он подчеркнул, что если пренебрегать основными правилами, защититься от мошенников не помогут никакие современные технологии.
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