Эксперт предложил, как защититься от мошенников в домовых чатах

«Для чатов вопрос цифровой безопасности — это прежде всего вопрос цифровой гигиены как администратора группы, так и ее участников. Меры защиты довольно простые: присоединение к группе только по ссылке-приглашению, наличие двух рекомендаций от разных “старых” членов группы, контрольный звонок от администратора кандидату, регламентированные правила поведения в чате, включая, к примеру, запрет на рекламу», — заявил эксперт.