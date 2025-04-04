В Госдуме спрогнозировали средний размер пенсии в 2026 году

По словам парламентария, индексация составит 4% и 2,3%, однако тарификация будет зависеть от показателя инфляции.
«В 2025 и 2026 годах предусмотрена двойная индексация: первая — с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции предыдущего года, вторая — с 1 апреля, учитывающая рост фонда оплаты труда. В 2025 году уже прошла индексация, соответственно, а в 2026 году — на 4% и 2,3%, однако размер будет обусловлен уровнем инфляции. Ожидается, что к 2026 году среднегодовой размер пенсии может достичь примерно 25 тысяч рублей», — отметил Чаплин.
Депутат подчеркнул, что двойная индексация пенсий в 2026 году позволит обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.
По мнению Чаплина, в условиях меняющейся ситуации в экономике, необходимо поддерживать покупательскую способность среди представителей старшего поколения. парламентарий отметил, что в правительстве тщательно отслеживают уровень инфляции и темпы роста оплаты труда. Это позволяет обеспечить адекватный уровень индексации и своевременно поддерживать граждан пожилого возраста.
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