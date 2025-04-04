В ФАО назвали стабильными мировые цены на основные продтовары

На протяжении последних месяцев этот показатель рос, а наступившее снижение могло бы быть больше, но было ограничено колебанием курсов мировых валют, меньшими поставками из РФ и отменой квоты на импорт пшеницы в Турции. При этом в ФАО пока затрудняются комментировать возможные последствия возобновления зерновой сделки, что обсуждается Москвой и Вашингтоном в рамках переговоров о поиске мирного урегулирования на Украине.