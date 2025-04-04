В ФАО назвали стабильными мировые цены на основные продтовары

РИМ, 4 апреля. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) констатирует стабильность мировых цен на основные продовольственные товары. Как следует из ее индекса цен на продовольствие, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на ряд базовых продтоваров, котировки на зерновые снизились в марте по сравнению с февралем на 2,6% и оказались на 1,1% ниже, чем год назад.
На протяжении последних месяцев этот показатель рос, а наступившее снижение могло бы быть больше, но было ограничено колебанием курсов мировых валют, меньшими поставками из РФ и отменой квоты на импорт пшеницы в Турции. При этом в ФАО пока затрудняются комментировать возможные последствия возобновления зерновой сделки, что обсуждается Москвой и Вашингтоном в рамках переговоров о поиске мирного урегулирования на Украине.
«ФАО не может комментировать, поскольку остается неясным, будут ли ограничения действительно отменены, надо учитывать также фактор логистических последствий, которые могут касаться стран, не являющихся сторонами ведущихся переговоров», — сказали корреспонденту ТАСС в организации.
В индексе также отмечено снижение котировок на сахар, которые росли в последние месяцы. Общий показатель индекса в марте остается выше на 6,9%, чем год назад, но более чем на 20% ниже своих пиковых показателей в марте 2022 года.