Титов: действия Трампа «оздоравливают экономику России»

«Трамп оздоравливает экономику России, — сказал он. — С одной стороны, цены на нефть будут падать — это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости. С другой стороны, отсутствие пошлин — это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки».