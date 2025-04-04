Титов: действия Трампа «оздоравливают экономику России»

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Решения президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли могут оказать позитивное влияние на экономику России. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Трамп оздоравливает экономику России, — сказал он. — С одной стороны, цены на нефть будут падать — это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости. С другой стороны, отсутствие пошлин — это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки».
По мнению Титова, многие страны, столкнувшись с заградительными пошлинами, будут инвестировать в производства в России. «Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики», — пояснил спецпредставитель президента РФ.
2 апреля Трамп заявил, что США установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Россия отсутствует в перечне из 185 стран, на импортную продукцию которых администрация США вводит по принципу взаимности таможенные пошлины.