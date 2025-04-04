Sony впервые с 2021 года не ушла в убыток в РФ

В марте 2022 года Sony решила приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Как следует из российской отчетности за 2024 год, на дату ее подписания (28 марта), компания уже распродала свой остаточный запас товаров, но у нее еще остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.