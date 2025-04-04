Sony впервые с 2021 года не ушла в убыток в РФ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Транснациональная компания Sony, ушедшая из России, впервые с 2021 года получила чистую прибыль в стране — в 2024 году она составила 111,7 млн рублей. Об этом свидетельствует отчет ее основного российского подразделения.
Так, в 2023 году чистый убыток Sony составлял 530,2 млн рублей, в 2022 году — 1,43 млрд рублей. Последний раз прибыль была зафиксирована в 2021 году, когда российское юрлицо получило 666 млн рублей чистой прибыли.
Выручка Sony в 2024 году, тем не менее, упала: по сравнению с почти 840 млн рублей в 2023 году, она составила 202,5 млн рублей (-75,9%, согласно отчетности, представленной в базе ФНС).
В марте 2022 года Sony решила приостановить поставки своих приставок, периферии и игр в Россию, а также работу магазина Playstation Store. Как следует из российской отчетности за 2024 год, на дату ее подписания (28 марта), компания уже распродала свой остаточный запас товаров, но у нее еще остается доход от услуг обслуживания по гарантии и услуг административного сопровождения.
Sony не намерена ликвидировать свое юридическое лицо в России, подчеркивается в отчете. Тем не менее, дочерняя компания Sony — ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус» (принадлежит Sony Mobile Communications) с октября 2024 года находится в стадии ликвидации.