Шохин: рост экономики России переходит к «нулевому»

«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт. Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата дает более высокие цифры — наверное и 4,1% не последняя цифра. То в январе уже мы видели 3-процентный рост, а в феврале — уже менее 1−0,8%. Явно уже уходим, как говорится, в “нулевой рост”, — сказал он.