Шохин: рост экономики России переходит к «нулевому»

«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт. Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата дает более высокие цифры — наверное и 4,1% не последняя цифра. То в январе уже мы видели 3-процентный рост, а в феврале — уже менее 1−0,8%. Явно уже уходим, как говорится, в “нулевой рост”, — сказал он.
Шохин подчеркнул, что сейчас стоит вопрос о поиске баланса между ростом инфляции и необходимостью не допустить переохлаждения российской экономики. «Мы оцениваем, что цифры, которые могут свидетельствовать о переохлаждении, это где-то к росту ВВП около 2,5%. При темпах роста более низких нам очень трудно будет решать многие задачи», — сказал он.