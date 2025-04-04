Сеть магазинов 7-Eleven может выйти на российский рынок

7-Eleven может вновь задуматься о выходе на российский рынок. Пока о планах компании официально не сообщалось, но, по данным Роспатента, 2 апреля она подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ.
7-Eleven Inc. — американская компания, основанная в 1927 году в Далласе. Представляет собой сеть магазинов продуктов, промтоваров и готовой еды. Изначально работала с 7 до 11 часов, отсюда и название. В настоящее время большая часть магазинов — круглосуточные. С 2005 года 7-Eleven Inc. является «дочкой» японской компании Seven-Eleven Japan (входит в холдинг Seven & I Holdings). Сеть насчитывает около 83,5 тыс. магазинов в 19 странах.
В 2013 году, российские власти планировали выделить около 200 помещений для размещения магазинов шаговой доступности под брендом 7-Eleven. Однако компания не смогла договориться с российской стороной об условиях сотрудничества и отказалась от планов выхода на отечественный рынок. В качестве потенциальных мастер-франчайзи назывались X5 Retail Group и Metro. Тогда стоимость франшизы оценивалась экспертами в диапазоне от $100 тыс. до $300 тыс.