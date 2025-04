Сеть магазинов 7-Eleven может выйти на российский рынок

7-Eleven Inc. — американская компания, основанная в 1927 году в Далласе. Представляет собой сеть магазинов продуктов, промтоваров и готовой еды. Изначально работала с 7 до 11 часов, отсюда и название. В настоящее время большая часть магазинов — круглосуточные. С 2005 года 7-Eleven Inc. является «дочкой» японской компании Seven-Eleven Japan (входит в холдинг Seven & I Holdings). Сеть насчитывает около 83,5 тыс. магазинов в 19 странах.