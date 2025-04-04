Сеть магазинов 7-Eleven может выйти на российский рынок

В 2013 году, российские власти планировали выделить около 200 помещений для размещения магазинов шаговой доступности под брендом 7-Eleven. Однако компания не смогла договориться с российской стороной об условиях сотрудничества и отказалась от планов выхода на отечественный рынок. В качестве потенциальных мастер-франчайзи назывались X5 Retail Group и Metro. Тогда стоимость франшизы оценивалась экспертами в диапазоне от $100 тыс. до $300 тыс.