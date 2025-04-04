Российской экономике предрекли рост в 3% в 2025 году

«Любое введение пошлин или увеличение их размеров — это ограничение для торговли. По сути, такие действия являются санкциями. Мировой экономический рост может замедлиться до 2−2,3% (ранее прогнозировалось, что будет 2,8%). При этом, в списке стран, для которых увеличиваются пошлины, России нет, так как экономическое сотрудничество России и США в настоящее время находится на крайне слабом уровне. В отношении России введено около 30 тыс. санкций, поэтому им уже крайне сложно придумывать новые ограничения. С учетом этого на экономический рост в России нововведение не окажет какого-либо видимого влияния. Наша экономика, по моим оценкам, в этом году вырастет примерно на 3%. И я даже не удивлюсь более высоким значениям, так как экономические агенты обладают огромным желанием активизации своей деятельности в целях обеспечения технологического суверенитета России», — отметил Балынин.