Российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность

«Несмотря на хороший уровень развития бизнеса, его защищенность остается скорее на бумаге, чем в реальной жизни — это сигнализирует о том, что в компании могут просто не справиться с атакой на свои системы, потерпеть крупные потери в репутации и, что более важно, в стоимости на рынке», — заявила Воеводина в рамках II форума «Территория безопасности 2025».