Россельхозбанк с начала года предоставил аграриям 140 млрд рублей на сезонные работы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россельхозбанк с начала 2025 года предоставил аграриям 140 млрд руб. на проведение сезонных работ, что на 19% выше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
«Россельхозбанк с начала 2025 года направил на поддержку сезонных работ 140 млрд руб., что на 19% больше, чем за тот же период в прошлом году. Особое внимание получили малые формы хозяйствования: их финансирование выросло на 75%, достигнув 21,8 млрд руб.», — отметили в кредитной организации.
Самый значительный объем средств был направлен аграриям Белгородской области (15,9 млрд руб.), Ставропольского края (14,7 млрд руб.), Краснодарского края (12,6 млрд руб.), Волгоградской области (9,2 млрд руб.) и Пензенской области (6,6 млрд руб.).
«Еще два месяца назад в аграрной среде обсуждали будущее льготного кредитования. Сейчас цифры говорят сами за себя: Россельхозбанк выполнил свои обещания и нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели РСХБ предоставил клиентам 65 млрд руб. по государственным программам поддержки, что на 24% выше, чем в прошлом году. Мы ускорили выдачи, чтобы АПК мог своевременно подготовиться к посевной», — отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.