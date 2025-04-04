Россельхозбанк с начала года предоставил аграриям 140 млрд рублей на сезонные работы

«Еще два месяца назад в аграрной среде обсуждали будущее льготного кредитования. Сейчас цифры говорят сами за себя: Россельхозбанк выполнил свои обещания и нарастил льготные выдачи на сезонные работы. К концу марта на эти цели РСХБ предоставил клиентам 65 млрд руб. по государственным программам поддержки, что на 24% выше, чем в прошлом году. Мы ускорили выдачи, чтобы АПК мог своевременно подготовиться к посевной», — отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.