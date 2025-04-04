Песков: у РФ и США сейчас фактически нет торговых отношений

«Россия по понятным причинам в этот список не попала — потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами», — отметил представитель Кремля отсутствие РФ в списке стран, против которых США ввели пошлины.