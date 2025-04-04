Песков: у РФ и США сейчас фактически нет торговых отношений

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Торгово-экономические отношения России и США в настоящий момент фактически отсутствуют. На это, отвечая на вопрос ТАСС, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введенные Вашингтоном высокие пошлины на продукцию едва ли не из всех стран мира.
«Россия по понятным причинам в этот список не попала — потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами», — отметил представитель Кремля отсутствие РФ в списке стран, против которых США ввели пошлины.
«По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», — указал он.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 5 апреля вступят в силу универсальные 10-процентные тарифы, а 9 апреля — индивидуальные, повышенные для ряда стран. 3 апреля Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами все ввозимые в США автомобили.
Россия отсутствует в списке. Как поясняли в Белом доме, существующие санкции против Москвы сводят к минимуму торговлю с РФ, а потому не требуют введения каких-либо дополнительных ограничений.