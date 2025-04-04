Парижская биржа растеряла весь рост с начала года из-за пошлин США

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Главный индекс Парижской биржи CAC 40 снизился до рекордно низкой с начала 2025 года отметки после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении таможенных пошлин в размере 20% на все товары из ЕС. Об этом свидетельствуют данные Парижской биржи, которые приводит интернет-портал Boursorama.
Так, к 13:30 по местному времени (14:30 мск) индекс CAC 40 падал до уровня 7 230 пунктов, потеряв более 4% стоимости акций. При этом 2 января 2025 года — в первый день торгов — самым низким был показатель 7 285 пунктов. Закрылась биржа в тот день с показателем 7 393 пункта.
Как отмечает интернет-портал телеканала BFMTV, специализирующийся на биржевых сводках, падение стоимости акций французских компаний усилилось после того, как Китай объявил о введении пошлин в размере 34% на импортируемые из США товары, в дополнение к уже объявленным в марте 20%. Хуже всех себя ощущает банк Societe Generale, акции которого к середине дня обвалились более чем на 10%, серьезное снижение демонстрируют и акции банка BNP Paribas (спад около 7% к 15:10 мск). Более 5% стоимости теряли бумаги компаний Thales и Airbus. В целом, за редким исключением, все компании из списка CAC 40 находятся в «красной зоне».
Президент США 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий (Россия в этом списке отсутствует). Универсальные тарифы в 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.
На фоне введения импортных пошлин на биржах европейского континента второй день отмечается значительный спад. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 30 крупнейших акционерных компаний Германии, потерял более 5%, а индекс Миланской биржи Ftse Mib — более 7%. На Мадридской бирже спад составил 4,9%, на лондонской — 2,7% к середине дня.
Вместе с тем, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на биржевые данные после закрытия биржевых торгов в США, американский рынок также пережил мощнейший спад. Индекс Dow Jones потерял 1 679 пунктов (3,98%), S&P 500 — 4,84%, а Nasdaq рухнул на 5,97%. Это стало худшим днем для рынков с 2020 года. Сильнее всего пострадали компании с международными цепочками поставок: акции Apple упали на 9,3%, Nike — на 14,5%, Best Buy — на 17,8%, Ralph Lauren — на 16,3%.