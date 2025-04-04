Парижская биржа растеряла весь рост с начала года из-за пошлин США

Как отмечает интернет-портал телеканала BFMTV, специализирующийся на биржевых сводках, падение стоимости акций французских компаний усилилось после того, как Китай объявил о введении пошлин в размере 34% на импортируемые из США товары, в дополнение к уже объявленным в марте 20%. Хуже всех себя ощущает банк Societe Generale, акции которого к середине дня обвалились более чем на 10%, серьезное снижение демонстрируют и акции банка BNP Paribas (спад около 7% к 15:10 мск). Более 5% стоимости теряли бумаги компаний Thales и Airbus. В целом, за редким исключением, все компании из списка CAC 40 находятся в «красной зоне».