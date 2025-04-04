Биржевые индексы США резко снизились после объявления Китаем новых пошлин

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд — почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.