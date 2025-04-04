Биржевые индексы США резко снизились после объявления Китаем новых пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Основные биржевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 2,4−3% после того, как Китай объявил о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов снизился на 991,70 пункта (2,45%), до отметки 39 554,23 пункта. Индекс S&P 500 потерял 141,96 пункта (2,63%), снизившись до уровня 5 254,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 508,39 пункта (3,07%), до 16 042,21 пункта.
Ранее комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что Китай вводит дополнительные пошлины на импортируемую из США продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Тарифы вводятся в дополнение к действующим пошлинам, уточнило ведомство.
Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд — почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.
2 апреля Трамп заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. В частности, пошлины на импорт китайских товаров составят 34%.