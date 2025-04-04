NYT: в США к Пасхе раскрашивают картофель из-за цен на яйца

Пасха в США в 2025 году будет проходить 20 апреля. По традиции, жители страны отваривают и разрисовывают куриные яйца, чтобы обменяться ими с родными и близкими. Кроме того, в США на Пасху проводятся «яичные гонки» — катание яиц на лужайке или вершине холма.