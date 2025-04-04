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NYT: в США к Пасхе раскрашивают картофель из-за цен на яйца

Цены на яйца в США зимой резко выросли. На этом фоне американцы ищут альтернативу главному атрибуту Пасхи, пишет газета The New York Times.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как напоминает издание, в США от птичьего гриппа погибли десятки кур-несушек, после чего стоимость яиц резко выросла. Так, в феврале средняя стоимость десятка яиц достигала 5,9 доллара — максимума за последние 10 лет. В марте цены на товар начали снижаться.

Однако, как полагают эксперты, нормализация розничных цен на яйца потребует времени.

В этой ситуации, отмечает газета, некоторым американцам перед Пасхой пришлось искать замену главному атрибуту праздника.

«В соцсетях становятся популярными видео-инструкции, как окрашивать картофелины, зефир, луковицы, чтобы заменить ими яйца. Отдельные ролики набирают десятки миллионов просмотров», — сказано в материале.

NYT добавляет, что большинство жителей США не планируют отказываться от традиций из-за высокой стоимости яиц. Газета приводит результаты опроса компании PAAS, продающей пасхальные наборы. Как показало исследование, 90% из 9 тысяч респондентов будут использовать на Пасху обычные куриные яйца.

Пасха в США в 2025 году будет проходить 20 апреля. По традиции, жители страны отваривают и разрисовывают куриные яйца, чтобы обменяться ими с родными и близкими. Кроме того, в США на Пасху проводятся «яичные гонки» — катание яиц на лужайке или вершине холма.