Найти новую работу. Почему это стоит сделать сейчас

Служащий решил сменить старое место работы с зарплатой в 70 тысяч рублей в месяц на более оплачиваемое место с заработком в 90 тысяч. Расчет был на то, что большая зарплата позволит достичь финансовую цель в миллион рублей на счету быстрее: если раньше можно было откладывать максимум 20 тысяч, то на новом месте будет удаваться отложить 40. В итоге при переходе на новую работу сотрудник не начал больше откладывать, даже наоборот, он поймалс ебя на мысли, что еле сводит концы с концами.