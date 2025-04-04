Найти новую работу. Почему это стоит сделать сейчас

Ситуация, когда низкая зарплата становится главной причиной смены работы — не редкость. Цены в магазинах постоянно растут, услуги ЖКХ дорожают, проезд и другие основные статьи расходов — тоже. Редакция Финансов Mail решила разобраться, стоит ли уходить с привычного места только из-за низкого дохода, или есть более веские причины уволиться.
Деньги, конечно, являются значимым мотиватором. Никакой душевный коллектив не удержит сотрудника, если ему не удается платить по счетам и содержать семью. Да и на пути к финансовому благополучию увеличение дохода является главным фактором достижения цели накопить миллион рублей.
По мнению большинства компаний, сейчас экономическая ситуация в стране — на стороне работника.
По данным Росстата, в России на весну 2025 года наблюдается острый дефицит кадров. Начался он еще в 2022 году, а к концу 2024-го составлял уже 2,3% — около 1,5 миллиона человек. Эта цифра будет только расти: по прогнозам Министерства экономического развития, к 2030 году дефицит кадров составит 2 миллиона человек.
Работодатели готовы пойти на многое, чтобы не только сохранить кадры, но и привлечь к себе новых специалистов, в том числе — путем повышения зарплаты. По итогам 2024 года, сообщал Росстат, рост реального размера заработных плат составил 9,1%.
В этом году ситуация обещает быть не хуже — Минэкономразвития спрогнозировало увеличение зарплат еще на 7%. Поэтому, если сотрудника не устраивает его доход — самое время действовать.
Для начала стоит оценить ситуацию на рынке в вашей сфере занятости. Посмотрите, сколько другие компании предлагают специалисту соответствующей квалификации. Кадровые эксперты советуют также периодически ходить на собеседования в интересующие вас компании: это даст опыт прохождения собеседований и возможность подготовиться к неудобным вопросам. В конце концов, вам может сопутствовать удача и удастся договориться опредложении с большей суммой, чем ожидалось.
Все плюшки в одном месте
Увеличение дохода при переходе на новую работу — самый очевидный плюс. Ностоит посчитать и другие блага, которые может дать новый работодатель.
Например, новый работодатель может компенсировать оплату проезда или питания, оплачивать обучение, участие в профильных конференциях. Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) также несет большую экономию бюджета. В отдельных случаях компания компенсирует не только медицинские расходы сотрудника, но и его детей.
Новогодние подарки на детей, как и подарки сотрудникам, тоже могут нести в себе не только приятные увства, но и материальную выгоду.
Если подсчитать все «плюшки» потенциального работодателя за год (ДМС, компенсация питания, корпоративы, обучение, летний лагерь для ребенка или мастер-класс и так далее), сумма может оказаться внушительной.
Но иногда смена работы несет в себе не только увеличение зарплаты, но и рост расходов.
Приведу пример.
Служащий решил сменить старое место работы с зарплатой в 70 тысяч рублей в месяц на более оплачиваемое место с заработком в 90 тысяч. Расчет был на то, что большая зарплата позволит достичь финансовую цель в миллион рублей на счету быстрее: если раньше можно было откладывать максимум 20 тысяч, то на новом месте будет удаваться отложить 40. В итоге при переходе на новую работу сотрудник не начал больше откладывать, даже наоборот, он поймалс ебя на мысли, что еле сводит концы с концами.
Что же случилось? Дело оказалось не в неумении тратить и планировать бюджет.
Во-первых, достаточно быстро стало понятно, что на предыдущем месте платил 70 тысяч рублей в месяц, но на оборудованных офисных кухнял в любой момент можно было попить чай с печеньками. Каждый день компания заказывала на всех сотрудников завтраки и обеды. ОФис находился буквально через дорогу и не нужно было тратиться на проезд.
Новый работодатель такие условия не создавал. Поэтому часть зарплаты стала уходить на оплату обедов и перекусов. В офис приходилось добираться либо общественным транспортом с двумя пересадками или на такси. За это тоже пришлось платить из своего кошелька.
Но самой неожиданной тратой стала медицина: предыдущий работодатель покупал на всех сотрудников хорошую страховку, включающую часть стоматологических услуг. На новом месте за это тоже пришлось платить самому.
Когда у вас появляется мысль уволиться, хорошенько подумайте, что вас не устраивает. Понимание того, что настало время уходить, не рождается в одну минуту утром понедельника в переполненном трамвае. А вот отсутствие мотивации по пути на работу и весь оставшийся день — это признак, что об увольнении нужно подумать.
Если вы теряете интерес к работе, нужно что-то делать. Последствия могут быть разными — от несданных вовремя проектов и лишений премии до депрессии и апатии. Подумайте, что можно сделать, чтобы вернуть интерес? Поговорите с начальством, попросите новые проекты, научитесь чему-нибудь новому. Если компания не может поставить перед вами новых интересных задач, то пора переходить на новое место.
Вместе с отсутствием мотивации «рука об руку» идет остановка в профессиональном развитии. Если вам неинтересно, то вы не будете учиться чему-то новому. В современном мире если ты не двигаешься вперед — ты начинаешь отставать. Если такая ситуация длится неделю — в этом нет ничего критичного. Но через год или два квалифкация начнет уступать другим и можно утратить конкурентоспособность.
Поэтому очень важным является желание развиваться как в компетенциях, так и в доходах.
Не жили хорошо — нечего и начинать?
О, эта старая знакомая поговорка! Как часто мы слышим уговоры длизких или оправдания от знакомых: никто не гонит, платят вовремя, сиди да радуйся. К тому же, нужно ценить то, что имеешь. Такие мысли — тоже повод искать новую работу. Они означают, что у вас развился «позор благодарности» — состояние, когда человек ругает себя за то, что перестает ценить работу, окружение. Такое отношение сводит амбиции, жажду роста и желание трудиться к абсолютному нулю.
Еще один «звоночек» — поглощение работой всего вашего времени. Да, бывают ситуации, когда крупные проекты требуют повышенного внимания и больше часов за работой. Случается, что во время отпуска коллеги приходится засиживаться допоздна.
Но каждый день сидеть в офисе по 10−12 часов очень вредно для здоровья. Если вы превращаетесь в поглощенного работой трудоголика, обратите внимание на реакцию начальства и коллег. Одно дело, если окружение поддерживает переработки. Совсем другое — если даже начальник не понимает, зачем над чем вы столько времени работаете. Если вовремя не переключиться на другие сферы жизни — выгорание обеспечено.
Вот так, обдумывая увольнение, проанализируйте настоящее. Но не забывайте о будущем:
— При переходе на новое место работы не забудьте узнать, как обстоят дела с карьерным ростом. Возможность развиваться и получать повышение не менее важна, чем размер зарплаты — можно прийти на позицию с такой же зарплатой, а через год — подняться по карьерной лестнице и получать больше денег.
— Помимо денег стоит помнить об эмоциональном состоянии на работе. Ведь большинство из нас проводит на работе большую часть жизни. Поэтому выпить чай в приятной компании, совместно решить сложную задачу или съездить на корпоративный пикник вместе с семьей остается не менее важно, как и цифра с зачислением зарплаты в смс из банка.