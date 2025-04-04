Каким будет курс рубля 7 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Под занавес недели рубль ослабил свои позиции, юань сместился ближе к 11,8, доллар на межбанковском рынке превысил 85. На фоне развернувшихся тарифных войн США резко ухудшился глобальный риск-аппетит, цены на нефть упали до $65. Это фундаментально негативно для рублевых активов, хотя по факту ценовой спад сырья скажется на рубле как минимум через месяц. А пока давление оказывают рост геополитической неопределенности, восстановление спрос на импорт после сезонного спада, сокращение экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен с конца зимы. Некоторую поддержку в апреле рублю могут давать продажи валюты в рамках бюджетного правила, они почти вдвое будут превышать мартовские объемы. На будущей неделе ждем юань в диапазоне 11,5−12, доллар 84−86.