Каким будет курс рубля 7 апреля 2025 года: прогноз эксперта

Бенчмарк отметился ниже 2800 п. Новостей с геополитического фронта по-прежнему мало, неопределенность в преддверии выходных и внешнерыночный risk off способствовала ускорению спада ближе к вечеру пятницы.
Контрмер на повышенные импортные пошлины США долго ждать не пришлось — власти КНР сегодня анонсировали ввод импортных пошлин на все американские товары в размере 34%. Продажи на мировых рынках усилились, а цены на нефть упали к 4-летним минимумам. Вышедший сегодня сильный мартовский отчет по рынку труда Штатов на фоне рыночной паники остался практически незамеченным.
В понедельник будут опубликованы данные по объемам промышленного производства Германии за февраль. На российском рынке Группа Позитив опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г., от дивидендов в этот день очистятся акции «Черкизово».
Российский рынок уже видится локально перепроданным. На наш взгляд, инвесторы будут стараться использовать любые позитивные сигналы, чтобы попытаться организовать отскок. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 апреля — 2750−2900 п.
Под занавес недели рубль ослабил свои позиции, юань сместился ближе к 11,8, доллар на межбанковском рынке превысил 85. На фоне развернувшихся тарифных войн США резко ухудшился глобальный риск-аппетит, цены на нефть упали до $65. Это фундаментально негативно для рублевых активов, хотя по факту ценовой спад сырья скажется на рубле как минимум через месяц. А пока давление оказывают рост геополитической неопределенности, восстановление спрос на импорт после сезонного спада, сокращение экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен с конца зимы. Некоторую поддержку в апреле рублю могут давать продажи валюты в рамках бюджетного правила, они почти вдвое будут превышать мартовские объемы. На будущей неделе ждем юань в диапазоне 11,5−12, доллар 84−86.
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