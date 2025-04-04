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Китай вводит пошлину в 34% на весь импорт из США

Как заявил Госсовет Китая, пошлина в размере 34% будет действовать с 10 апреля 2025 года на весь импорт из США.

Источник: AP 2024

Это решение было принято в ответ на пошлину в 34% со стороны США, о которой объявил президент Дональд Трамп.

Пекин также объявил о подаче иска в ВТО в связи с введением США пошлин против торговых партнеров.

Также Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля с целью отслеживания экспорта товаров двойного назначения. Об это заявило Минкоммерции Китая.

«В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля», — сообщается в документе ведомства.

Еще 11 компаний США внесены в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем.