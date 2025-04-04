Китай вводит пошлину в 34% на весь импорт из США

«В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля», — сообщается в документе ведомства.