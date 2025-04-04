Китай вводит ответные пошлины в размере 34% на импорт из США

Со 2 апреля США ввели «зеркальные» пошлины в размере 10% на импорт из 185 стран. Дополнительные повышенные ставки от 17% до 49% вступят в силу с 9 апреля и затронут страны с асимметричной торговлей с Америкой. Подробнее о нововведениях американских властей и реакции стран на них мы рассказали здесь.