Китай вводит ответные пошлины в размере 34% на импорт из США

Новые тарифы вступят в силу 10 апреля. Ведомство подчеркивает, что действия американской стороны, по мнению КНР, нарушают правила международной торговли. Они наносят ущерб правам и интересам Китая, представляя собой «типичное проявление одностороннего запугивания».
Китай призывает США к немедленной отмене односторонних тарифных мер. Страна предлагает урегулировать торговые разногласия путем консультаций, основанных на равноправии, уважении и взаимной выгоде.
Со 2 апреля США ввели «зеркальные» пошлины в размере 10% на импорт из 185 стран. Дополнительные повышенные ставки от 17% до 49% вступят в силу с 9 апреля и затронут страны с асимметричной торговлей с Америкой. Подробнее о нововведениях американских властей и реакции стран на них мы рассказали здесь.