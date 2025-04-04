Американцам грозит резкий рост цен на кофе и шоколад из-за новых тарифов Трампа

Стоимость арабики приближается к историческим максимумам, пишет The Financial Times. Цены на зерно уже и так взлетели на фоне дефицита поставок. Тарифы, направленные против импорта кофе из Колумбии, Бразилии и Вьетнама могут привести к тому, что цены в кофейнях и магазинах дополнительно вырастут.
Основную долю зерна США ввозят из Колумбии и Бразилии, являющихся главными производителями арабики высокого качества. Теперь на товары, поставляемые из этих стран будут действовать 10% пошлины. Робусту поставляет Вьетнам. Пошлины для продукции из этой страны составят 46%.
Крупнейшие компании, включая Starbucks, сообщают о значительных затратах, связанных с рекордным удорожанием кофе. Основной причиной называют неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах выращивания, таких как Бразилия.
Одновременно производители шоколада фиксируют резкое увеличение стоимости какао, цены на которое за последний год почти утроились. Экстремальная погода и распространение болезней, оказавших разрушительное влияние на урожай, усугубляют ситуацию. Кроме того, ожидается дальнейший рост цен на фоне повышения тарифов на импорт какао-бобов из Кот-д’Ивуара и Эквадора. В частности, крупнейший мировой производитель какао, Кот-д’Ивуар, столкнулся с пошлинами в размере 21%.
Для Соединенных Штатов текущие события представляют особую сложность, поскольку страна производит лишь небольшую часть собственного кофе и какао. Основным внутренним источником обеих культур остаются Гавайи.