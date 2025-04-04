Американцам грозит резкий рост цен на кофе и шоколад из-за новых тарифов Трампа

Стоимость арабики приближается к историческим максимумам, пишет The Financial Times. Цены на зерно уже и так взлетели на фоне дефицита поставок. Тарифы, направленные против импорта кофе из Колумбии, Бразилии и Вьетнама могут привести к тому, что цены в кофейнях и магазинах дополнительно вырастут.