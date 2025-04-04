Forbes: Москва заняла второе место в мире по числу миллиардеров

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Москва поднялась на второе место в мире по числу проживающих миллиардеров по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.
По его данным, 90 миллиардеров в настоящее время проживают в столице. Их количество за год выросло на 16 человек. Общее состояние оценивается в $409 млрд. Лидером среди российских бизнесменов остается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло до $28,7 млрд.
На первом месте расположился Нью-Йорк, уточняет издание. Всего город насчитывает 123 миллиардера, за год их число выросло на 13 человек. Бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен и филантроп Майкл Блумберг является самым богатым жителем города, его состояние насчитывает $105 млрд.
Тройку лидеров замыкает Гонконг, в котором находятся 72 миллиардера. Их число в городе за год сократилось на два человека. Отмечается, что Гонконг в 2024 году занимал второе место, которое делил с Москвой.
Четвертое место занимает Лондон, пятое — Пекин, шестое — Мумбаи, а седьмое — Сингапур. Шанхай и Сан-Франциско делят восьмую строчку, а на десятой расположился Лос-Анджелес.