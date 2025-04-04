Forbes: Москва заняла второе место в мире по числу миллиардеров

По его данным, 90 миллиардеров в настоящее время проживают в столице. Их количество за год выросло на 16 человек. Общее состояние оценивается в $409 млрд. Лидером среди российских бизнесменов остается основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло до $28,7 млрд.