FT узнала о новой угрозе Евросоюзу из-за пошлин Трампа

«Непосредственный торговый шок, который испытает Азия, вероятно, отразится и на Европе», — прокомментировал текущую ситуацию в интервью Financial Times главный экономист Deutsche Bank по Германии Робин Винклер.
Китайские производители будут пытаться продавать больше своей продукции в Европе и других странах, поскольку они столкнутся с «серьезной тарифной стеной в США», добавил он.
ЕС входит в число тех торговых партнеров США, на которые распространяются более высокие пошлины, чем базовый тариф в 10%, который Белый дом применяет ко всем странам, кроме Канады и Мексики.
Но Китай пострадает еще сильнее, сообщает FT. Пекин столкнется с «взаимным» 34%-ным тарифом в дополнение к 20%-ным пошлинам, уже введенным Трампом ранее. Президент также нацелился на страны, через которые китайские компании перенаправляли товары в США, в том числе на Вьетнам, которому грозит новый 46%-ный тариф.
«Нам придется принять защитные меры для большего числа наших отраслей, — заявил FT высокопоставленный дипломат ЕС. — Мы очень обеспокоены тем, что это станет еще одним поводом для напряженности в отношениях с Китаем. Я не ожидаю, что они изменят свою модель экспорта избыточных мощностей».
Он также добавил, что ЕС уже ввел пошлины в размере до 35% на китайские электромобили и что, возможно, Брюсселю придётся ввести «гораздо более высокие» пошлины на другие товары.
Французский президент Эммануэль Макрон предупредил, что высокие пошлины для азиатских стран могут привести к тому, что они перенаправят свои излишние мощности в Европу, что потенциально может «иметь серьёзные последствия» для промышленности континента.
Как считает FT, это может замедлить инфляцию, что, в свою очередь, может привести к более значительному и быстрому снижению процентных ставок Европейским центральным банком.
«Мы можем закрыть наши рынки из-за неожиданного резкого увеличения импорта, — сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. — Мы уже делали это в отношении стали, и посмотрим, понадобится ли это в других отраслях».
Однако предыдущий опыт показывает, насколько сложно бороться с субсидируемым производством в Китае.
По данным ОЭСР, в 2024 году производство стали в ЕС сократилось, в то время как в других странах оно продолжало расти. Согласно последним данным, избыточные производственные мощности в мире по производству стали, как ожидается, вырастут с 602 млн тонн в 2024 году до 721 млн тонн к 2027 году, что более чем в пять раз превышает производство стали в ЕС.
«Эта неустойчивая ситуация указывает на недостатки мер безопасности ЕС, которые не могут устранить растущее несоответствие между импортом, разрешённым на рынке ЕС, и фактическим спросом», — сказал Аксель Эггерт, генеральный директор отраслевой группы Eurofer.
«Худший экономический кошмар Европы только что стал реальностью», — написал Карстен Бржески, глава макроэкономического отдела ING, в заметке для клиентов.