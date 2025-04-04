FT узнала о новой угрозе Евросоюзу из-за пошлин Трампа

По данным ОЭСР, в 2024 году производство стали в ЕС сократилось, в то время как в других странах оно продолжало расти. Согласно последним данным, избыточные производственные мощности в мире по производству стали, как ожидается, вырастут с 602 млн тонн в 2024 году до 721 млн тонн к 2027 году, что более чем в пять раз превышает производство стали в ЕС.