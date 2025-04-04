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Euroactive: новые пошлины Трампа приведут к «концу американского века»

Охватившие все «взаимные пошлины» Трампа определенно стали «плохими новостями» для Европы, но они также могут быть разрушительными для США, сообщает портал Euroactive.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Решение президента США Дональда Трампа ввести 20%-е пошлины на товары из ЕС сократит ВВП еврозоны гораздо меньше, чем объем производства в США, говорится в ряде исследований, опубликованных в четверг.

Кроме того, отмечает портал, протекционистская политика Трампа и общая волатильность могут спровоцировать радикальные изменения в мировой экономике. Кроме того, такая ситуация может изменить природу американо-европейских отношений, ускорить наступление многополярности и положить конец гегемонии доллара.

Сони Капур, профессор Европейского университетского института, отметил, что объявление США представляет собой «массивную смену режима», которая в перспективе «предвещает конец американского века».

«Любая благоразумная, мало-мальски осмотрительная компания, человек, государство или блок должны думать о том, чтобы подстраховаться и диверсифицировать свои связи по экономическим, финансовым аспектам и аспектам безопасности», — приводит его слова Euroactive.

Портал также напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза «построить мосты» с другими государствами, которые «заботятся о честной и базирующейся на правилах торговле».

Кроме того, добавил Euroactive, аналитики полагают, что опасения инвесторов по поводу непредсказуемости политики Трампа могут привести к тому, что доллар США утратит статус мировой резервной валюты.