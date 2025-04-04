Euroactive: новые пошлины Трампа приведут к «концу американского века»

Решение президента США Дональда Трампа ввести 20%-е пошлины на товары из ЕС сократит ВВП еврозоны гораздо меньше, чем объем производства в США, говорится в ряде исследований, опубликованных в четверг.
Кроме того, отмечает портал, протекционистская политика Трампа и общая волатильность могут спровоцировать радикальные изменения в мировой экономике. Кроме того, такая ситуация может изменить природу американо-европейских отношений, ускорить наступление многополярности и положить конец гегемонии доллара.
Сони Капур, профессор Европейского университетского института, отметил, что объявление США представляет собой «массивную смену режима», которая в перспективе «предвещает конец американского века».
«Любая благоразумная, мало-мальски осмотрительная компания, человек, государство или блок должны думать о том, чтобы подстраховаться и диверсифицировать свои связи по экономическим, финансовым аспектам и аспектам безопасности», — приводит его слова Euroactive.
Портал также напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза «построить мосты» с другими государствами, которые «заботятся о честной и базирующейся на правилах торговле».
Кроме того, добавил Euroactive, аналитики полагают, что опасения инвесторов по поводу непредсказуемости политики Трампа могут привести к тому, что доллар США утратит статус мировой резервной валюты.