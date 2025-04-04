Euroactive: новые пошлины Трампа приведут к «концу американского века»

Кроме того, отмечает портал, протекционистская политика Трампа и общая волатильность могут спровоцировать радикальные изменения в мировой экономике. Кроме того, такая ситуация может изменить природу американо-европейских отношений, ускорить наступление многополярности и положить конец гегемонии доллара.