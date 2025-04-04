ЕАБР: Влияние новых тарифов США на экономики стран ЕАЭС будет минимальным

Эксперты ЕАБР отмечают, что США усиливают протекционистскую политику. Базовый тариф на импорт для большинства стран теперь составляет 10%, а для более чем 60 государств введены повышенные ставки. Наибольшие изменения затронут азиатские экономики, в частности, для Китая совокупный тариф составит 54%.
Для Казахстана предусмотрен тариф в 27%, что является самым высоким показателем в Центральной Азии. При этом США занимают лишь 3% во внешней торговле страны, а 85% экспорта в Штаты (нефть, уран, серебро) не облагаются пошлинами. Для Армении, Киргизии и Таджикистана установлен тариф в 10%. Доля США в торговле этих стран составляет 1%, 3,9% и 0,1% соответственно.
В отношении России и Беларуси изменений не предвидится. Торговля этих стран с США примерно в 10 раз ниже допандемийного уровня и показателей периода до введения санкций. Однако эксперты ЕАБР предупреждают о возможных косвенных эффектах. Ослабление мировой экономики может привести к снижению спроса на сырьевые товары, что негативно скажется на доходах стран-экспортеров энергоресурсов и притоке инвестиций. Повышенная неопределенность и снижение деловой активности в мире вызовет волатильность цен на нефть. При дальнейшей эскалации взаимных торговых ограничений цена на нефть может кратковременно снизиться до $40−50 за баррель, а валюты стран региона окажутся под давлением.