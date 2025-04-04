ЕАБР: Влияние новых тарифов США на экономики стран ЕАЭС будет минимальным

В отношении России и Беларуси изменений не предвидится. Торговля этих стран с США примерно в 10 раз ниже допандемийного уровня и показателей периода до введения санкций. Однако эксперты ЕАБР предупреждают о возможных косвенных эффектах. Ослабление мировой экономики может привести к снижению спроса на сырьевые товары, что негативно скажется на доходах стран-экспортеров энергоресурсов и притоке инвестиций. Повышенная неопределенность и снижение деловой активности в мире вызовет волатильность цен на нефть. При дальнейшей эскалации взаимных торговых ограничений цена на нефть может кратковременно снизиться до $40−50 за баррель, а валюты стран региона окажутся под давлением.