Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАБР: Влияние новых тарифов США на экономики стран ЕАЭС будет минимальным

Введение новых тарифов США на импорт окажет минимальное воздействие на экономики стран-участниц ЕАЭС. Об этом сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем аналитическом обзоре.

Источник: Market Power

Эксперты ЕАБР отмечают, что США усиливают протекционистскую политику. Базовый тариф на импорт для большинства стран теперь составляет 10%, а для более чем 60 государств введены повышенные ставки. Наибольшие изменения затронут азиатские экономики, в частности, для Китая совокупный тариф составит 54%.

Для Казахстана предусмотрен тариф в 27%, что является самым высоким показателем в Центральной Азии. При этом США занимают лишь 3% во внешней торговле страны, а 85% экспорта в Штаты (нефть, уран, серебро) не облагаются пошлинами. Для Армении, Киргизии и Таджикистана установлен тариф в 10%. Доля США в торговле этих стран составляет 1%, 3,9% и 0,1% соответственно.

В отношении России и Беларуси изменений не предвидится. Торговля этих стран с США примерно в 10 раз ниже допандемийного уровня и показателей периода до введения санкций. Однако эксперты ЕАБР предупреждают о возможных косвенных эффектах. Ослабление мировой экономики может привести к снижению спроса на сырьевые товары, что негативно скажется на доходах стран-экспортеров энергоресурсов и притоке инвестиций. Повышенная неопределенность и снижение деловой активности в мире вызовет волатильность цен на нефть. При дальнейшей эскалации взаимных торговых ограничений цена на нефть может кратковременно снизиться до $40−50 за баррель, а валюты стран региона окажутся под давлением.