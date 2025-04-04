Депутат назвал способ борьбы с одним из видов мошенничества

«Необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, если в отношении получателя перевода имеется информация о причастности к мошенничеству, а также принимать решения о блокировке подозрительных операций в целом. Это остановит массовую передачу злоумышленникам доступа к личным кабинетам мобильного банка для осуществления приема и переводов денежных средств на любой адрес. Сейчас очень активно практикуется и даже рекламируется в соцсетях и среди блогеров пользование чужой картой за вознаграждение», — рассказал Гаврилов.