Депутат назвал способ борьбы с одним из видов мошенничества

По мнению парламентария, инициатива поможет бороться нелегальным использованием банковских счетов для перевода украденных средств. Он отметил, что схема заработка с использованием чужих банковских карт за вознаграждение сейчас активно рекламируется.
«Необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, если в отношении получателя перевода имеется информация о причастности к мошенничеству, а также принимать решения о блокировке подозрительных операций в целом. Это остановит массовую передачу злоумышленникам доступа к личным кабинетам мобильного банка для осуществления приема и переводов денежных средств на любой адрес. Сейчас очень активно практикуется и даже рекламируется в соцсетях и среди блогеров пользование чужой картой за вознаграждение», — рассказал Гаврилов.
Депутат отметил, что необходимо создать законодательную базу, содержащую случаи денежных переводов без ведома клиентов и списки дропперов. Это поможет банкам оперативно реагировать на угрозы. По мнению парламентария, меры снизят уровень мошенничества и ускорят выявление операций, вызывающих подозрение.
«Необходимо законодательно закрепить создание базы данных о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента, а также единого реестра дропперов. Обеспечение доступа к такой базе данных для всех банков, которые создают цифровые системы распознавания и автоматического предотвращения мошеннических операций, ускорит их блокирование», — подытожил Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».