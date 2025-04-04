Bloomberg: индийские свадьбы подпитывают новую туристическую экономику

В прошлом году индийцы потратили на свадьбы 130 млрд долларов — вдвое больше, чем американцы, сообщает агентство со ссылкой на Wright Research. При этом эксперты прогнозируют, что эта сумма будет продолжать расти в среднем на 20% в год.
Из примерно 8 млн свадеб, проведенных в Индии в прошлом году, лишь около 5 тыс состоялись за границей, говорится в материале Bloomberg. Но поскольку в них участвовали в основном состоятельные семьи, на их долю пришлось около 5,8 млрд долларов расходов.
Этого оказалось достаточно, чтобы премьер-министр Нарендра Моди предложил провести кампанию «Поженимся в Индии», чтобы удержать в стране доход от свадеб.
Однако почти половина из 2 тысяч индийских пар, опрошенных в прошлом году туристическим приложением Skyscanner, заявила, что они планируют или рассматривали бы возможность провести свадьбу в азиатских странах.
Многие отели предлагают свадебные пакеты в южноазиатском стиле, которые включают в себя вечеринки с хной и меню, составленное по семейным рецептам индийских шеф-поваров. Marriott International Inc. сообщает, что количество индийских свадеб в отелях сети в Азии увеличилось более чем на 30% за пять лет до 2024 года, а расходы на проведение торжества выросли вдвое.
Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщает о резком увеличении числа индийских свадеб в своих отелях в регионе. Например, в Conrad Bali их количество в прошлом году удвоилось по сравнению с 2023 годом, и курорт недавно нанял шеф-повара из Индии для приготовления блюд для таких мероприятий.
«Эти свадьбы — хороший бизнес», — считает Кришна Патель, исполнительный директор Тайско-индийской свадебной ассоциации и владелец компании по организации мероприятий в Хуахине, пляжном городке в нескольких часах езды от Бангкока.
Там, где тайская свадьба, скорее всего, продлится один день, индийцы будут веселиться — и тратить деньги — почти неделю. «Это большая выгода для отелей и всех поставщиков», — добавил Патель.