Bloomberg: индийские свадьбы подпитывают новую туристическую экономику

Многие отели предлагают свадебные пакеты в южноазиатском стиле, которые включают в себя вечеринки с хной и меню, составленное по семейным рецептам индийских шеф-поваров. Marriott International Inc. сообщает, что количество индийских свадеб в отелях сети в Азии увеличилось более чем на 30% за пять лет до 2024 года, а расходы на проведение торжества выросли вдвое.