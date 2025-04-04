Аналитики оценили, как может дешевая нефть сказаться на выполнении бюджета РФ

Главными факторами против устойчивого положения сырьевых цен являются:
- торговые войны, инициированные Трампом,
- ответные шаги от ключевых торговых партнёров США,
- действия альянса ОПЕК+.
«Если текущие тенденции сохранятся, нефть марки Brent окончательно сместилась из ценового коридора $70−80 в более низкий диапазон — $60−70 за баррель. Торговые конфликты, разгорающиеся по инициативе США, способны серьёзно затормозить рост мировой экономики и снизить спрос на сырьё», — отмечают в Market Power.
В краткосрочной перспективе возможен даже откат цен на Brent до $50−60 за баррель, особенно если Белый дом не смягчит тарифную политику, а ОПЕК+ не предпримет шагов для поддержки рынка.
Определённую стабильность могли бы обеспечить страны ОПЕК+, если бы отказались от наращивания добычи, считают эксперты.
«Однако, судя по всему, альянс сменил курс: вместо жёсткой поддержки цены выше $70, теперь ставка делается на постепенное увеличение объёмов добычи», — добавляют они.
«В нашем базовом сценарии (если геополитическая обстановка останется без изменений) мы прогнозируем на второй квартал средний курс рубля на уровне 93 рубля за доллар. На четвертый квартал закладываем 98 рублей за доллар», — прогнозируют аналитики Market Power.
При этом они высказали уверенность, что, несмотря на все риски, бюджет России будет исполнен в полном объёме.
«Тем не менее, если нефть и рубль останутся на текущих уровнях до конца года, Минфин может недополучить порядка 700 млрд рублей нефтегазовых доходов. Эти потери планируется покрыть либо за счёт дополнительных заимствований, либо за счёт уже накопленных резервов», — резюмируют аналитики Market Power.
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